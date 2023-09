Mourão defende Republicanos na base de Leite e apoio à reeleição de Melo

Hamilton Mourão defendeu ingresso do seu partido na base do governador Eduardo Leite (PSDB) e o apoio imediato à reeleição do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, nas eleições municipais de 2024. Senador do Rio Grande do Sul e ex-vice-presidente da República, o general(REP)(PSDB) e o apoio imediato à, Sebastião Melo, nas eleições municipais de 2024.

O senador defendeu a entrada do seu partido à base aliada de Leite na Assembleia Legislativa. “Se efetivamente nosso partido for convidado (a integrar a base), apesar de haver uma certa discussão entre os nossos deputados - temos cinco e está três a dois favorável à entrada - eu acho que seria bom para o partido”.

O Republicanos conta com cinco deputados estaduais, tendo a quarta maior bancada do Parlamento gaúcho, ao lado de PSDB e PL, e atrás de PT (11), PP (7) e MDB (6). Desde o início do ano, a legenda se posiciona como independente, mas parte de seus integrantes participaram de reuniões em que Leite convocou partidos da base ao Palácio Piratini e uma adesão ao governo nunca foi categoricamente descartada.

Em uma possível negociação entre Executivo e o partido, o coordenador da bancada gaúcha do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Gomes (Rep), estaria sendo cotado para assumir uma secretaria estadual. “Tem o Carlos Gomes, temos o Ronaldo Nogueira que já foi ministro, temos quadros para cooperar com o governo do Eduardo”, sugeriu Mourão.

“Eu considero o Eduardo Leite um excelente governador. Fez um excelente trabalho no primeiro mandato, como nesse segundo. É alguém que tem futuro no País como uma liderança nacional”, disse o general da reserva.

herdeiro político (PL, 2019-2022), declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Mourão indicou que não enxerga Leite apenas como uma liderança de potencial nacional, mas também como uma alternativa de País. Ao ser questionado se poderia ser um(PL, 2019-2022),, desconversou. Disse que não se enxerga dessa maneira e citou outras lideranças com mais capital político-eleitoral. Entre eles, o governador gaúcho.

“Não me vejo dessa forma. Existem outros políticos que têm maior projeção, como Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos), o (Romeu) Zema (governador de Minas Gerais pelo Novo), o próprio Eduardo que é outro nome citado como futura candidatura a presidente”, declarou.

Mourão também não descartou um retorno do próprio Bolsonaro: “Aqui no Brasil tudo é esfumaçado. Vamos lembrar que há dois anos o atual presidente estava ilegível (Lula). Então, Bolsonaro pode estar inelegível hoje e daqui a dois anos voltar ao jogo”.