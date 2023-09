Vice-governador afirma que só soube das denúncias do Samu em agosto

O governo do Rio Grande do Sul convocou coletiva na manhã desta terça-feira (5) para prestar esclarecimentos sobre as denúncias envolvendo fraude de escalas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O vice-governador Gabriel Souza (MDB) explicou o motivo de não ter tomado conhecimento quando o fato foi levado ao seu gabinete, ainda em abril.

No, durante a 46ª Expointer, sem a presença do vice ou do governador Eduardo Leite (PSDB), o governo afirmara apenas ter tomado conhecimento das denúncias através da imprensa.Souza afirmou só ter tomado conhecimento do fato em 13 de agosto.e o denunciante teria sido instruído a formalizar as denúncias com provas nos canais oficiais do governo.“Em 13 de agosto, um amigo disse que teve acesso a uma informação que seria possível sair matéria na imprensa que abordaria eventuais irregularidades no Samu e que teria sido denunciado ao meu gabinete, sem providências. Minha chefe de gabinete não sabia. Foi procurar em todos lugares possíveis e não se encontrou denúncia”, relatou o vice-governador.“Naquela noite, recebi o relato de uma servidora que trabalha no departamento de assessoria institucional, não era na minha antessala ou em uma tarefa que reporte diretamente a mim, que havia recebido uma pessoa e orientado a apresentar provas e formalizar a denúncia. Não aconteceu”, continuou Gabriel.com os fatos revelados pela denúncia: “Os fatos que vieram a público nos causam profunda indignação. Estamos atuando, como o governo sempre atuou. Todo esforço do governo foi sempre de qualificar o atendimento em saúde”.No momento, apara apurar a fraude na escala e o não cumprimento dos horários por parte de médicos do Samu. A apuração iniciou em 27 de agosto e tem previsão de duração de 30 dias.Até o momento, foram, e o coordenador do Samu no Estado, Jimmy Herrera, além de uma das médicas envolvidas no esquema.