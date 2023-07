Plenário da Assembleia do RS passará por reforma; sessões ocorrerão no Memorial do Legislativo

Tradicional espaço de votações e debates políticos sobre os temas de interesse do Rio Grande do Sul, o Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul passará por reformas para garantir mais segurança e acessibilidade do espaço. Os serviços serão divididos em duas etapas, sendo que a primeira deve iniciar ainda no recesso parlamentar de inverno, que ocorre desde segunda-feira (17) e se estende até 31 de julho, e a segunda parte fica para as férias de janeiro. O processo licitatório para contratação da construtora que realizará as obras está em andamento, e os valores que serão investidos ainda não são conhecidos.

A primeira etapa da reforma deve iniciar logo após a parte da licitação ser definida, ainda no recesso dos deputados estaduais. Ao fim das férias parlamentares, as sessões plenárias serão transferidas para o Memorial Legislativo - próximo à Assembleia, na Rua Duque de Caxias - até o encerramento da primeira parte dos serviços. A previsão é que as obras levem de 45 a 60 dias a partir do seu início.

Sessões plenárias ocorrerão no Memorial do Legislativo até o fim da primeira etapa das obras (foto: MARCO QUINTANA/JC)

Neste primeiro momento será trabalhada a parte das galerias, onde há cadeiras de madeira que sofreram com a ação do tempo, e colocam em risco a segurança de quem está no local. Serão colocadas novas poltronas antichamas no espaço para atender ao Plano de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndio (PPCI). Esta troca resultará em um ganho no número de assentos, passando dos atuais 300 para 350 lugares.

Além disso, o piso das galerias será substituído para material vinílico, buscando melhorar a acústica do ambiente. Outro ponto que deve ser aperfeiçoado é a questão da acessibilidade, tendo em vista que, atualmente, isso praticamente inexiste no plenário da Assembleia.

Na segunda etapa, que deve ocorrer no recesso parlamentar de janeiro, o carpete do plenário será substituído. Serão instaladas placas para facilitar a manutenção e troca de peças individuais, caso haja necessidade. O objetivo é que as mudanças não descaracterizem o ambiente, buscando manter o local semelhante ao que é hoje.