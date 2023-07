Assembleia aprova indicação de Fernando Lemos como novo presidente do Banrisul

Diego Nuñez

Após votação da PEC dos Símbolos e do projeto que condiciona alterações no hino, bandeira e brasão de armas à realização de referendo popular, a Assembleia Legislativa aprovou a indicação de Fernando Lemos para novo presidente do Banrisul.A indicação foi feita pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e aprovada por unanimidade no Parlamento, com 49 votos favoráveis. Lemos substituirá o atual presidente do Banrisul, Claudio Coutinho.A análise em plenário se deu a partir de um relatório produzido pelo deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo, a partir de uma sabatina realizada pela Comissão de Finanças - uma arguição oral prestada por Lemos, etapa necessária a qualquer indicação para presidência do Banrisul.