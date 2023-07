Deputados aprovam PEC dos Símbolos em primeiro turno

Diego Nuñez

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, com mudanças e em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Símbolos por 38 votos favoráveis e 13 contrários. O projeto que dificulta alterações no hino, bandeira e brasão de armas do Estado originalmente previa a imutabilidade desses que são os símbolos oficiais gaúchos. Após articulação da base do governo, o texto aprovado suprime o termo “imutabilidade” e apenas aumenta o número necessário de votos para possíveis mudanças.A PEC proposta pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL) afirmava: “Os símbolos do Estado são protegidos e imutáveis em sua integralidade”. Essa foi a redação que movimenta o Parlamento gaúcho há 15 dias. Nas duas sessões anteriores, deputados favoráveis ao texto precisavam executar o movimento de retirada de quórum para, sem os 33 votos necessários, prolongar o debate. A proposta só pôde ser aprovada após o protocolo de uma emenda articulada pela base do governo Eduardo Leite (PSDB), cujo partido mais o PDT não davam acordo para a PEC, que suprimiu o termo imutável e tornou necessário que qualquer mudança nos símbolos “somente se dará mediante os critérios estabelecidas em lei que disponha sobre a forma e a apresentação dos símbolos do Estado, aprovada por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislava”.A maioria absoluta na Assembleia são 33 votos - o mesmo número necessário para se aprovar uma PEC. Atualmente, os símbolos podem ser alterados por projetos de lei ordinários com maioria simples - ou seja, a maioria simples dos deputados presentes no momento de uma votação. O Legislativo, agora, vota um projeto do deputado estadual Luiz Marenco (PDT) que condiciona mudanças nos símbolos à realização de um referendo popular.Mais informações em instantes.