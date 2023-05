Com presença da ministra Rosa Weber, TRE-RS inaugura nova sede em Porto Alegre

Em cerimônia na tarde desta sexta-feira (12), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) inaugurou a nova sede do órgão, na rua Sete de Setembro, 730, no centro de Porto Alegre. Na ocasião, o Desembargador Francisco José Moesch, presidente do TRE-RS, homenageou a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rosa Weber. O evento aconteceu no 15º andar do prédio, com uma bela vista para o pôr do sol do Guaíba.

A formalidade que foi, segundo palavras do presidente do TRE-RS, "discreta" como gosta a presidente do STF, concedeu à Rosa Weber a distinção da Medalha Moysés Vianna do Mérito Eleitoral do Rio Grande do Sul. O reconhecimento leva este nome em homenagem ao juiz eleitoral que morreu ao impedir uma fraude nas eleições municipais de 1936, em Santiago de Boqueirão (cidade que hoje se denomina apenas Santiago).

Na próxima quarta-feira (17), a ministra Rosa Weber, junto ao STF, irá julgar quatro ações que tratam sobre as regras de internet e de aplicativos de mensagens “[Rosa Weber] tem se mostrado incansável na defesa da democracia e na transparência das eleições", ponderou o Desembargador e acrescentou: “a atuação dela no STF é marcada pela serenidade, equilíbrio e firmeza. Valores essenciais para um judiciário justo e imparcial”, afirmou Moesch. Ele sublinhou ainda os desafios da Justiça Eleitoral em defender a democracia em uma época de tantas fake news e milícias online.

Ao receber a medalha, a presidente do Supremo se mostrou emocionada por estar em Porto Alegre durante o evento, onde seu nome foi registrado na placa de inauguração em homenagem aos esforços da magistrada para viabilizar a nova casa do Tribunal. Ela também descobriu a placa ao lado do presidente do TRE-RS. “É uma enorme alegria estar aqui na minha cidade natal, a minha Porto Alegre, meu 'Porto seguro', que habita meu coração”, celebrou Rosa Weber.

Ela enalteceu, também, a Justiça Eleitoral gaúcha e afirmou que a nova sede "aplica conceitos de otimizações de espaços para prestar os melhores serviços, mais uma vez o pioneirismo gaúcho", ressaltou. Rosa Weber resgatou sua trajetória na Justiça do Trabalho e agradeceu o apoio do judiciário do Rio Grande do Sul quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições nacionais de 2018.

No fim de sua fala, aproveitou, ainda, para reforçar a segurança das urnas e sua confiança nas eleições. "É um patrimônio do povo brasileiro". A presidente do STF concluiu que ficou positivamente surpresa ao ver tantas mulheres no judiciário gaúcho. "É uma alegria ver as mulheres ocupando os espaços de poder. Esse incentivo, que já se faz tarde, deve ser bem recebido pela sociedade. Sempre digo que é indispensável a presença masculina, mas ao meu lado", afirmou. Entre outras autoridades, também estiveram presentes os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Silveira Banhos e Carlos Bastide Horbach e a ministra Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro e a desembargadora Vanderlei Teresinha Tremea Kubiak, que toma posse como presidente do TRE-RS no dia 29 de maio.

III Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário Na tarde desta sexta-feira, a presidente do STF participou do encerramento do, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Nova sede centraliza atividades do TRE-RS