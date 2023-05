TRE-RS inaugura sede com investimento de R$ 63 milhões

Após quase cinco décadas, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul deixará de sediar-se na Duque de Caxias, rua no centro de Porto Alegre que leva também ao Palácio Piratini, à Assembleia Legislativa e à Catedral Metropolitana.

Esta sexta-feira de 12 de maio marca a inauguração da nova sede da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ainda no Centro da capital gaúcha, o TRE passa a se localizar na rua Sete Setembro, número 730. A estrutura jurisdicional do tribunal se encontra na nova sede, de onde os desembargadores já despacham.

O investimento total foi de cerca de R$ 63 milhões, considerando a compra do prédio (R$ 40 milhões) e as reformas (R$ 23 milhões), com recursos próprios da Justiça Eleitoral.

A mudança começou em 2019, desde quando a transferência das operações vem sendo feita de forma gradual devido às adaptações necessárias para receber as unidades de acordo com suas necessidades.

"Pela primeira vez na história, temos reunidos no mesmo prédio a central de atendimento, os cartórios eleitorais da Capital e praticamente toda a estrutura administrativa e jurisdicional no mesmo local", celebra o secretário de administração do TRE, Vital Capelari.

O objetivo com a mudança é unificar praticamente todo o sistema eleitoral gaúcho em uma sede, gerando economia e facilidade ao eleitor. "Tínhamos, além da sede da Duque, unidades do tribunal fora do prédio. Tínhamos secretarias de Tecnologia e Informação que estavam na avenida Padre Cacique, assim como cartórios eleitorais, a Central de Atendimento ao Eleitor. Estarmos todos em um mesmo prédio traz essa ideia da economia. Na medida em que todos estão no mesmo prédio, toda essa integração gera economia para os cofres públicos", afirmou Capelari.

Segundo o secretário, a nova Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) deve gerar facilidade ao eleitorado gaúcho, visto que dobra de tamanho com 40 postos de atendimento.

O prédio da Duque permanece como patrimônio da Justiça Eleitoral. A estrutura hospeda o memorial do TRE, a escola judiciária eleitoral, salas de capacitação que passarão por ampliação, biblioteca do Tribunal, almoxarifado, além da manutenção do plenário, que ainda poderá ser utilizado para sessões solenes de posses e sessões que tenham maior apelo de público.

O evento de inauguração ocorre a partir das 17h desta sexta e conta com a presença de diversas autoridades, como a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Silveira Banhos e Carlos Bastide Horbach e a ministra Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro.