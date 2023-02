PT deve barrar refiliação do vereador Marcelo Sgarbossa ao partido

A Executiva municipal de Porto Alegre do Partido dos Trabalhadores (PT) se reúne nesta segunda-feira (27), às 18h, para novamente deliberar sobre o pedido de impugnação da refiliação do vereador Marcelo Sgarbossa, atualmente sem partido. A tendência é de manutenção da decisão que impediu a volta de Sgarbossa ao PT.

, que se arrasta no ambiente interno do PT desde o início deste ano, teve origem em 2021. Sgarbossa, então sem mandato, deixou o PT para se filiar ao PV, em uma tentativa de puxar a sigla para a esquerda em uma federação com os petistas, mirando as eleições gerais de 2022.