Reginete Bispo toma posse como deputada na Câmara Federal

Reginete Bispo (PT-RS) tomou posse na Câmara Federal e assumiu uma vaga na 57ª Legislatura, na tarde de sexta-feira (03).

Com a saída de Paulo Pimenta (PT), que agora lidera a Secretaria de Comunicação Social no governo Lula, Reginete assume o mandato no Legislativo após disputar as eleições de 2022 e conquistar a primeira suplência do PT Gaúcho na Câmara dos Deputados.

A socióloga diz que sua atuação política será direcionada para o combate à fome e ao racismo; carrega como principal bandeira a busca pela ampliação de espaços às mulheres negras. "Em nome dos meus ancestrais, dos meus pais, dos meus filhos, da população negra, em especial as mulheres negras, assumo esse compromisso. Na esperança de um Brasil igualitário, diverso e com oportunidades para todos, com olhar especial aos jovens e crianças periféricos", defendeu.

Em 2020, Reginete já havia disputado o pleito para a Câmara de Vereadores e também ficou como primeira suplente do partido na Casa. Com a eleição dos vereadores Leonel Radde (PT) e Laura Sito (PT) para a Assembleia Legislativa, Reginete assumiria o mandato de vereadora. Assim, solicitou um requerimento que previa seu afastamento do cargo temporariamente, licenciando-se para ser deputada em Brasília e podendo voltar quando fosse necessário. Porém, o requerimento foi rejeitado. Dessa forma, quem fica com o mandato na Câmara é Engenheiro Comasseto (PT).