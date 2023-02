Comasseto (PT) assume mandato na Câmara após renúncia de Reginete Bispo (PT)

A sessão ordinária desta segunda-feira (06) da Câmara Municipal de Porto Alegre foi marcada pela ausência da tradicional votação de projetos de lei. A justificativa é de que não foi possível realizar a reunião do Colégio de Líderes - que é responsável pela definição prévia de projetos que devem ser votados em plenário. O encontro não aconteceu pois a data marcada para o encontro coincidiu com o evento de posse dos novos vereadores, no dia 1 de fevereiro. As votações retomam na próxima sessão legislativa, marcada para quarta-feira (08), às 14h.

Embora não houvesse a votação de matérias, o vereador Engenheiro Comasseto (PT) tomou posse, após Reginete Bispo (PT) renunciar ao cargo para assumir o mandato como deputada federal.

Em seu discurso de posse, Comasseto - que está retornando à Câmara para assumir seu quinto mandato como vereador - destacou a importância do fortalecimento da democracia no Poder Legislativo. “Nós devemos trabalhar para que a democracia seja mantida, seja aplicada, e que nós possamos debater e nos posicionar com tranquilidade, com divergência, mas acima de tudo com respeito”, declara.

O parlamentar também defendeu a aproximação do município com políticas do governo Nacional, elogiou o programa “Minha Casa Minha Vida” e disse que pretende atuar no Conselho Nacional das Cidades, responsável por fazer uma ponte entre município e governo Federal, a fim de pensar políticas públicas de urbanização. “Quero fazer com que os projetos nacionais se enraizem na nossa Capital”, completou.

A sessão desta segunda-feira contou com a presença do presidente da Associação Desportiva e Cultural Brazil Football Club, Jefferson Franco, que se manifestou na Tribuna Popular.