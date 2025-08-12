Papel do economista no futuro sustentável

Rodrigo Salvato de Assis

Vivemos tempos de profundas transformações econômicas e sociais. O avanço das tecnologias, as tensões geopolíticas e as novas dinâmicas do mercado de trabalho colocam à prova a capacidade das nações de manterem-se em crescimento sustentável. Nesse cenário desafiador, o economista surge como um profissional essencial, cuja atuação impacta diretamente na construção de soluções para o

desenvolvimento da sociedade.

Mais do que interpretar gráficos ou analisar indicadores, o economista é um agente de transformação. Combinando rigor analítico, visão estratégica e compreensão sistêmica, é capaz de orientar decisões públicas e privadas que afetam a vida de milhões de pessoas. Planejar cidades mais justas, formular políticas fiscais responsáveis, desenhar incentivos para a inovação, analisar oportunidades de investimento, viabilidade e taxa de retorno de projetos ou propor ações para mitigar crises econômicas são algumas das muitas frentes em que a Ciência Econômica se revela indispensável.

Neste 13 de agosto, quando comemoramos o Dia do Economista, é importante reforçar a relevância da profissão em tempos de incertezas e complexidades. No Rio Grande do Sul, o Corecon-RS tem se empenhado em promover a valorização do economista e abrir espaços para o debate qualificado sobre os rumos da economia, tanto no setor público quanto no privado.

É com esse intuito de auxiliar os profissionais na sua capacitação que sediaremos o Congresso Brasileiro de Economia (CBE). O evento, que ocorrerá de 6 a 10 de outubro, reunirá economistas de todo o País em torno de temas que dialogam com os desafios contemporâneos — teoria econômica, políticas públicas, mercado, inovação e sustentabilidade. As inscrições já estão abertas no site do Corecon-RS.

É com esse clima de cooperação e capacitação que queremos celebrar o Dia do Economista. A data é um convite à reflexão sobre como a economia pode — e deve — estar a serviço de um futuro mais justo, eficiente e sustentável. Que continuemos a investir na ciência, no conhecimento e na ação consciente como caminhos para transformar a sociedade. Afinal, não há progresso sem economia, e não há economia

sem economistas preparados para liderar as mudanças.

Presidente do Corecon-RS