Todo dia é dia da árvore!

Professor José Leon Macedo Fernandes

“Nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes". Esta citação é de Mário Quintana e destaca o quanto é importante preservar a natureza, em especial as árvores; em tempos difíceis ele alertava sobre o papel das árvores para a proteção da vida do Planeta Terra. No dia 21 de setembro é comemorado, no Brasil, o dia da árvore, que é a data de início da Primavera no Hemisfério Sul. Esta data tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação das florestas, pois é neste período do ano que a natureza se renova. Uma árvore fornece oxigênio, absorve CO2, regula a temperatura e a umidade do ar; serve de abrigo e alimento para diversas espécies de seres vivos; protege o solo e os recursos hídricos, fornece alimento, madeira, matéria-prima para medicamentos e para o paisagismo de ruas e praças. Neste contexto, podemos avaliar a importância que a árvore tem para a vida deste que é o único planeta que conhecemos que tem vida.

Nestes 34 anos de existência, o Verde é Vida traz na sua essência a preocupação da Afubra em proteger as árvores e as florestas. Já foram mais de 4 milhões de mudas entregues para a comunidade. Porém, a preocupação da entidade não ficou apenas em ofertar mudas; ao longo dos anos foram incorporadas ações de sensibilização e proteção do meio ambiente, como a Bolsa de Sementes, onde as escolas coletam sementes para viveiros de todo o Brasil produzirem mudas promovendo não só a quantidade de mudas, mas a diversificação genética das mudas, e o mais importante, dando aos alunos das escolas um conhecimento maior sobre as espécies florísticas da sua região.

Atualmente, o Verde é Vida, em parceria com o Departamento Agroflorestal da Afubra, desenvolve projetos de restauração florestal, oferecendo a seus parceiros, apoio didático, pedagógico, técnico e logístico para a implantação de projetos de proteção da floresta. Neste ano, por exemplo, já temos 29 projetos em andamento, realizados por escolas, entidades e empresas parceiras. Estes projetos não são apenas para plantar mudas e depois dizer "salvamos o meio ambiente". Pelo contrário, é um trabalho de sensibilização e de consciência ambiental realizado por muitas mãos, onde a proposta é acompanhar o projeto até sua implantação final. Com base nestes preceitos a Afubra, através do Verde é Vida, entende que o caminho é este, e que muito ainda temos que fazer, pois, é através da educação que iremos sensibilizar as pessoas e que todos possam entender que todo o dia é dia da árvore.

Coordenador pedagógico do Verde é Vida, Programa de Educação da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra)