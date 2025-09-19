Indústria 4.0: o papel da automação e digitalização de processos no mercado gráfico

Fábio Carvalho

A inteligência artificial tem revolucionado diversas áreas do mercado, trazendo a automatização de processos e a integração de tecnologias, entre outros aspectos. Quando se fala da indústria gráfica, o setor está deixando para trás a imagem de um segmento tradicional para se reinventar. Dados da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) indicam que, no Brasil, a produção física do setor registrou um crescimento de 3% nos últimos dois anos, um avanço que se deve em grande parte aos investimentos em inovações tecnológicas.

Quando se fala da Indústria 4.0, ferramentas como a Internet das Coisas (IoT), a IA e a Big Data permitem a criação de fábricas inteligentes e conectadas. Isso resulta em uma maior eficiência, possibilitando, também, a personalização de produtos, manutenção preditiva e modelos de negócios inovadores, impulsionando o segmento para que se torne mais ágil, flexível e competitivo. Além disso, esse movimento permite que as empresas atendam à crescente demanda por customização e entregas mais rápidas, antes restritas a grandes tiragens.

Um dos principais avanços das novas aplicações é o uso da IoT, em que sensores conectados às máquinas coletam dados em tempo real do chão de fábrica, permitindo o monitoramento e controle contínuo das operações. Por sua vez, a automação utiliza robôs que manuseiam papéis e equipamentos que preparam as impressões, otimizando o fluxo de trabalho e minimizando erros humanos. Ambas as tecnologias não apenas reduzem custos, mas também aceleram o tempo de produção, permitindo que as organizações se adaptem à demanda do mercado com agilidade e segurança. O uso de braços robóticos para mover objetos, por exemplo, garante que a operação seja contínua.

Paralelamente, a digitalização dos processos transformou o ciclo de vida de um produto impresso. Assim, os softwares de gestão integrada conectam o cliente, que envia o pedido online, diretamente à linha de produção. Essa comunicação fluida garante que cada etapa, da criação ao acabamento, seja monitorada e otimizada em tempo real. Com o uso de Big Data, a capacidade de coletar e analisar dados de produção permite que as gráficas identifiquem pontos de melhoria.

Outra facilidade trazida pela Indústria 4.0 é a personalização em massa. O uso da tecnologia possibilita imprimir diferentes designs em uma única tiragem, um conceito conhecido como impressão de dados variáveis, em que as marcas conseguem criar campanhas de marketing com materiais exclusivos para cada cliente, desde etiquetas de produtos com nomes individuais até embalagens com designs únicos. Essa customização não apenas melhora a experiência do consumidor, mas também aumenta o valor percebido do produto, gerando maior engajamento. Além disso, os algoritmos de IA analisam os grandes volumes de dados coletados, fornecendo insights para a tomada de decisões estratégicas, previsão de falhas e otimização de recursos.

Em suma, a indústria de impressão tem utilizado a tecnologia a seu favor. Com a popularização dos e-commerces, as gráficas online se tornam a principal opção para quem busca por velocidade e flexibilidade. Sendo assim, a robotização do processo de compra e produção garante que o produto seja entregue com qualidade e tempo recorde. Quando se está inserido em um mercado que exige cada vez mais agilidade e diferenciação, a integração e digitalização são a chave para o sucesso e a sustentabilidade do setor gráfico, garantindo que ele se mantenha relevante e competitivo.



CRO da Printi e engenheiro de Produção