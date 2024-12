O desenvolvimento do litoral além do mar

Luciano Silveira

O nosso Litoral Norte tem se consolidado como a região que mais cresce no Estado. Embora historicamente associado ao turismo de verão, o litoral vive uma transformação que vai muito além da alta temporada, atraindo cada vez mais pessoas que escolhem viver e investir na região. Esse crescimento exige planejamento e investimentos estratégicos, e entre os pontos essenciais para o desenvolvimento sustentável está a recuperação das hidrovias das lagoas e a modernização da infraestrutura logística, portuária, aeroviária e rodoviária.

O desenvolvimento do litoral depende das águas, mas vai muito além do mar. As lagoas e os cursos d'água do Litoral Norte têm um potencial imenso para fomentar o transporte hidroviário, incentivando o turismo e oferecendo novos atrativos para a região.

A recuperação das hidrovias permitiria que embarcações de pequeno e médio porte circulassem nas nossas lagoas estimulando o turismo náutico e facilitando o acesso a áreas ainda pouco exploradas. Num passado recente, isso já acontecia, e precisa ser retomado, com a realização de batimetrias e dragagens, caso seja necessário. Essa é uma discussão que irei liderar no parlamento e construir soluções em parceria com o governo.

Outras três obras de infraestrutura são fundamentais e têm avançado: o Porto de Arroio do Sal, o Aeroporto de Torres e a nova ponte Tramandaí-Imbé. Um novo porto não apenas amplia as capacidades logísticas do litoral, mas também fortalece o potencial econômico de todo nosso Estado. Já o Aeroporto de Torres, que passa por melhorias, será fundamental para conectar a região ao restante do estado e do país e tornar o litoral, mais uma porta de entrada ao Rio Grande. Ainda nesse sentido, uma nova ponte entre Tramandaí e Imbé, sonho antigo da região, é fundamental para desafogar o trânsito e conectar as cidades de forma mais eficiente.

A nova dinâmica regional do litoral exige um olhar atento para o planejamento urbano, com investimentos em infraestrutura, educação, saúde e segurança que respondam às necessidades de uma população crescente e cada vez mais diversa. O trabalho conjunto entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local é a chave para um futuro próspero.

Deputado (MDB)