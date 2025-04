RS no mapa do mercado de franquias

Arvid Auras

Da indústria ao agro, do varejo à tecnologia, quem acompanha o calendário de eventos de negócios do Rio Grande do Sul percebe o quanto o Estado tem vocação para gerar riqueza e desenvolvimento a cada temporada que se renova. Alocado ao extremo Sul do Brasil, o RS é um polo fértil e estratégico de conexões, principalmente no setor onde o distanciamento geográfico e as fronteiras são substituídas por oportunidades.

É com este cenário em mente que a Feira da Franquia retorna ao RS de 25 a 27 de abril de 2025, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Postergado em 2024 em virtude das enchentes, o evento retoma a sua agenda no Estado impulsionado não somente pelo crescimento estável do setor mas, principalmente, pela convicção de que os gaúchos têm um papel de destaque a cumprir.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontam que a Região Sul é a segunda no País com maior número de operações (22%), atrás apenas do Sudeste. O setor, aliás, não somente cresceu como superou as expectativas no último ano, aumentando o faturamento em 13,5% ante os 10% inicialmente projetados, chegando a R$ 273 bilhões. No RS, foram R$ 14,2 bilhões - o maior já registrado desde o início do monitoramento por estados, em 2016.

Setores historicamente mais propensos a este instigante modelo de negócios - como saúde, beleza e alimentação - cada vez mais veem crescer no retrovisor negócios que atuam em nichos como entretenimento e lazer. O fortalecimento dessas áreas é um fenômeno que ocorre em paralelo a outro elemento-chave recorrente em praticamente todo o setor que busca permanecer relevante e sustentável: a inovação. É ela, por exemplo, que gera novos modelos de negócios para atender demandas em crescimento, de academias de alto valor agregado - uma febre nos grandes centros urbanos - até soluções em mobilidade urbana e construção civil.

Independente da direção tomada neste universo de possibilidades, o franchising é o modelo que oportuniza que quem ingresse no mundo dos negócios o faça a partir de um ponto de partida consolidado, estabelecido e validado. E Porto Alegre pode ser a porta de entrada para isso.

Diretor-executivo da Feira da Franquia