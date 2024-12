Potencial econômico do RS sob holofotes

Daniel Soibelmann

Nos últimos anos, a Amcham RS tem se consolidado como uma plataforma de diálogo e ação estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Nosso trabalho é norteado pelo compromisso de conectar o ecossistema empresarial gaúcho às principais tendências, oportunidades e stakeholders do Brasil e do mundo, posicionando o Estado como um protagonista econômico no cenário nacional.

Um exemplo recente dessa atuação é o RS Day, evento que realizamos pelo segundo ano consecutivo em São Paulo. No dia 7 de novembro, levamos uma delegação gaúcha, formada por executivos e lideranças setoriais, para apresentar os potenciais econômicos do Estado a investidores e empresários da maior metrópole do país. Este movimento faz parte do projeto RS Avança, criado em 2021 para acelerar a retomada econômica no pós-pandemia e que, agora, se adapta às novas realidades e desafios impostos pelas enchentes que afetaram nosso Estado.

Além dos debates, a programação incluiu visitas técnicas às unidades da Oracle e da Microsoft, momento em que a comitiva teve acesso a inovações que podem ser adaptadas às necessidades das empresas gaúchas. Acreditamos que iniciativas como essa geram um impacto prático: conectam nossos empreendedores às melhores práticas globais, fortalecendo suas estratégias e resultados.

Outro marco importante foi a expansão do RS Avança para o Centro-Oeste, com a primeira edição do RS Day em Campo Grande, realizada no dia 13 de novembro. O evento estreitou os laços econômicos entre os dois Estados, com foco em setores estratégicos, como energias renováveis, agronegócio e logística. O encontro reuniu especialistas e empresários para discutir soluções que promovam o crescimento integrado entre as regiões.

Ao conectar lideranças e promover iniciativas concretas, a Amcham RS deu mais um passo para posicionar o Rio Grande do Sul como protagonista no cenário nacional. Nosso compromisso segue firme: fomentar parcerias, atrair investimentos e garantir que a economia gaúcha seja reconhecida por sua força, inovação e resiliência. Nossa missão é dar voz aos empreendedores gaúchos e garantir que suas demandas sejam ouvidas e suas propostas sejam valorizadas. O RS Avança simboliza um movimento para impulsionar o protagonismo do Rio Grande do Sul no Brasil, fomentando parcerias que resultem em soluções concretas para os desafios do presente e do futuro.

Coordenador regional da Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS)