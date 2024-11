Como um projeto de 18 horas ajudou 55 mil pessoas no RS

Sid Espinosa



Não há momento em que a união de uma comunidade se torne mais importante do que durante uma crise. Enquanto víamos as imagens da terrível destruição causada pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul, um grupo de desenvolvedores se juntou para criar o aplicativo web SOS RS, uma iniciativa para ajudar a coordenar os esforços às vítimas da catástrofe, que ficou pronto em menos de um dia de trabalho.



O software, iniciado por nove desenvolvedores em um esforço de 18 horas entre os dias 4 e 5 de maio, agora envolve mais de 2.000 pessoas, enquanto o Rio Grande do Sul ainda trabalha em sua reconstrução e recuperação. Além disso, mais de 800 abrigos foram atendidos e um total de 55.000 pessoas foram beneficiadas pelo SOS RS. Os números continuam crescendo, mostrando que essa corrente do bem continua a gerar novos elos.



O projeto também demonstrou como a comunidade de desenvolvimento de código aberto, open source, pode ser essencial para gerenciar informações e apoiar vítimas e voluntários envolvidos em desastres. Diante da calamidade, a comunidade brasileira de mais de 4,8 milhões de desenvolvedores de software, pode ser crucial no desenvolvimento de soluções que organizam e direcionam esforços para aqueles que mais precisam.



Isso é exatamente o que aconteceu com o SOS RS. O trabalho inicial focou na entrega de água potável e alimentos às vítimas pelas enchentes, bem como em dados confiáveis para as equipes que estavam prestando assistência. O que tomou forma foi um esforço online com “resultados verdadeiramente inspiradores”, nas palavras usadas no site oficial do projeto para destacar o movimento online que agregou parcerias, recursos e informações ao aplicativo.



Em poucas semanas, a comunidade de código aberto criada pelo SOS RS no GitHub atingiu 600 estrelas (medalhas de reconhecimento) e mais de 350 forks (bifurcação de repositório). As redes sociais e os aplicativos de mensagens ajudaram a espalhar a notícia sobre a iniciativa, enquanto parcerias com outras campanhas online de arrecadação de fundos e serviços de análise de dados ajudaram a coletar informações, registrar novos abrigos e identificar as necessidades desses espaços de recepção, levando os esforços além da própria comunidade de desenvolvimento de software.



A falta de água potável, por exemplo, foi uma das necessidades mais urgentes, além da entrega de suprimentos para cozinhas comunitárias e a distribuição de refeições para os afetados. Isso também trouxe um desafio logístico e a necessidade de treinar voluntários, conectar líderes comunitários e direcionar doadores aos centros de recepção que precisavam de apoio.



Dados em tempo real para ajuda humanitária



O projeto SOS RS utilizou dados públicos confiáveis para auxiliar nas operações de assistência e resgate, fornecer abrigo e oferecer treinamento. Colaborações como De Volta Para Casa e Pets RS ajudaram a calcular perdas residenciais, apoiar os desabrigados e reunir animais perdidos com seus donos. Os esforços também incluíram abrigar crianças com suporte especializado e orientar as vítimas na obtenção de seguros e assistência governamental. Apesar do trabalho constante, a ajuda contínua é essencial para reconstruir vidas após as enchentes no Rio Grande do Sul.



O reconhecimento da comunidade é essencial para que esse tipo de trabalho continue, pois projetos desenvolvidos dessa maneira só são possíveis em um ambiente colaborativo de código aberto. A união de desenvolvedores dedicados e habilidosos, trabalhando em tempo recorde, tem se mostrado crucial em momentos críticos como os que vimos no Rio Grande do Sul. Seu conhecimento e experiência são fundamentais nessa e em outras situações de emergência.



No entanto, a maior parte desse tipo de trabalho é feita voluntariamente, com especialistas disponibilizando seu próprio tempo e esforço por uma causa muito maior. Quando enfrentamos uma tragédia, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul ou mesmo durante a pandemia de Covid-19, a primeira forma de ajuda que vem à mente é doar dinheiro ou itens essenciais. Mas muitas pessoas com habilidades tecnológicas, especialmente em desenvolvimento de software, se voluntariam para criar e manter sistemas que também são essenciais para que os voluntários na linha de frente continuem trabalhando de forma eficiente.



O SOS RS é apenas o exemplo mais recente de como entusiastas de tecnologia qualificados podem emprestar sua expertise para o bem. Vimos iniciativas semelhantes durante a pandemia, como o Inspire OpenLung, um projeto brasileiro de hardware aberto para um ventilador de emergência. No ano passado, após um terremoto na Turquia, desenvolvedores se uniram para criar o Afet Harita, uma ferramenta para ajudar as equipes de emergência a identificar rapidamente as áreas afetadas por desastres naturais e localizar possíveis vítimas.



O que todos esses projetos têm em comum é que foram desenvolvidos em um ambiente colaborativo e receberam contribuições de milhares de voluntários. É a prova de que o código aberto cria verdadeiras comunidades de heróis, dispostos a usar a tecnologia para fazer a diferença em tempos de crise.

Chefe de Impacto Social do GitHub