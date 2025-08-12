Cuidado: lareiras retiram oxigênio do ar

Vicente Rauber



Em quase todos os invernos lamentamos a perda de alguma vida em ambientes aquecidos com lareiras ou outros equipamentos. Como sabemos, as lareiras fazem parte da nossa cultura de inverno. Realmente é muito prazeroso ficar em volta de uma lareira, seja para ler, estudar, assistir TV, conversar numa roda de amigos. Se estiver acompanhado por pinhão, mate ou um vinho gaúcho, melhor ainda. Onde está o perigo?

As lareiras funcionam através de combustão, uma reação exotérmica, que libera calor. Para efetivar-se, precisa de um combustível, lenha nas lareiras tradicionais, álcool nas lareiras ecológicas; e de um comburente, o oxigênio que está presente no ar do mesmo ambiente. Com o passar do tempo, o oxigênio é consumido pela combustão, e os seres vivos, especialmente os seres humanos presentes no ambiente ficam sem oxigênio, vindo a falecer. Os médicos atestam ser uma morte repentina sem dor. Portanto, é vital que estes ambientes tenham um mínimo de ventilação, renovando o ar com mais oxigênio.

Cabe citar ainda outros cuidados: (i) as lareiras devem ser feitas com materiais resistentes ao fogo; (ii) chamas facilmente deslocam-se com vento, então não deve ter materiais combustíveis próximos; (iii) as lareiras à lenha precisam ter a fumaça aspirada devidamente por chaminés; (iv) as lareiras ecológicas são interessantes, especialmente para apartamentos, podem ser deslocadas entre ambientes, devem ser

abastecidas com álcool etílico hidratado 92,8º INPM (álcool automotivo não, geralmente possui aditivos, cuja queima é poluente), jamais devem ser reabastecidas quando acesas; reabastecidas somente após esfriarem, para evitar explosões.

As pessoas podem também sofrer falta de oxigênio em edificações completamente fechadas, cuja ventilação é feita somente por aparelhos de ar condicionado ou de ventilação, com interrupção de energia elétrica por longo tempo e sem abastecimento alternativo.

Precisamos também evitar as mortes com os gases de descarga de veículos à combustão, em ambientes fechados como garagens, quando o tóxico CO (monóxido de carbono), for inalado por pessoas, levando-as à morte. O frio deve ser bem aproveitado, sempre com os devidos cuidados.



Engenheiro Especialista em Planejamento Energético e Ambiental