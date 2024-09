Dragagem emergencial: uma solução pontual

Silvia Migueles

Principal via fluvial de navegação gaúcha, que teve sua situação ainda mais agravada após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio, a Lagoa dos Patos tem sido motivo de preocupação para a cadeia produtiva. Com relevantes alterações no calado e até a criação de bancos de areia, a hidrovia, que historicamente escoa fatia significativa das riquezas produzidas no Estado, chegou a tal ponto que, a fim de manter condições mínimas de navegabilidade no acesso ao Polo Petroquímico de Triunfo, uma dragagem emergencial no Canal do Furado Grande, no Rio Jacuí, foi recentemente articulada.

O que era urgente, tornou-se inadiável. Nos últimos meses, algumas embarcações pararam de circular no local ou navegaram com carga mínima, provocando prejuízos e atraso nas entregas de produtos essenciais. Uma embarcação de grande porte, responsável pelo transporte de produtos de natureza gasosa, chegou a encalhar no trecho e só conseguiu ser liberada com o apoio de rebocadores.

O incidente não foi isolado. Outros trechos usados por diversas empresas - Pedras Brancas, Feitoria e Canal do Leitão - também encontram-se em situação crítica. É por lá que circulam produtos como fertilizantes para o agronegócio, matérias-primas para as indústrias, e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, por exemplo.

A preocupação com o assoreamento das bacias hidrográficas não é de hoje. Dragagens não são realizadas na hidrovia há cerca de 30 anos. E o cenário que foi diretamente impactado pelos eventos climáticos recentes pode se agravar ainda mais nos próximos meses com a redução de chuvas no verão gaúcho, a expectativa de estiagem e consequente baixa das águas.

Mais do que nunca, a realização de uma batimetria completa e a execução de um plano robusto de longo prazo são itens imprescindíveis que devem ser priorizados por todos os agentes de desenvolvimento competentes. Viabilizada com recursos privados, a dragagem em curso é, além de emergencial, pontual. A obra busca remediar, apenas no curto prazo, um problema crônico e que, se não for tratado com celeridade, irá manter em cheque a produtividade de empresas e milhares de empregos, gerando insegurança para toda uma cadeia produtiva que se conecta com o Estado, o País e o mundo.

Diretora de Logística na Braskem