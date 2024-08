Uma história simples sobre casas e gente

Enio Stumpf

Arroio do Meio. Mês de julho. Saímos de Caxias do Sul dispostos a ajudar, mas o cenário era incerto. E estávamos inquietos. Durante o caminho, observamos a destruição das cidades, que ainda levarão um longo tempo para serem reconstruídas. Quando chegamos à cidade, a sensação de desamparo foi logo substituída por outra - motivação.

A Associação Sala de Arquitetos abraçou a oportunidade de agir, indo além da doação de alimentos e água e das contribuições financeiras. Isso aconteceu a partir da integração ao Grupo Front, na realização do Projeto Casa Solidária, fazendo o que sabemos fazer de melhor: proporcionar o bem-morar das pessoas. Ao final, com as casas montadas, mobiliadas, equipadas, limpas e perfumadas, nosso coração aqueceu e ficamos um pouco mais em paz enquanto seres humanos.

O Projeto Casa Solidária fez com que refletíssemos sobre nossa própria profissão. Acostumados que somos a nos responsabilizar pelo lar de diferentes pessoas, dessa vez as pequenas ações, como ajudar na disposição de móveis, na limpeza dos espaços, na arrumação das camas, adquiriram uma importância muitíssimo maior. Cada gesto, como o de colocar o sabonete no banheiro ou deixar um mimo sobre a mesa fez diferença quanto à restituição da dignidade e da segurança que foi levada pelas águas. E nós também fomos acolhidos.

As famílias receberam a notícia que iriam ganhar a casa apenas um dia antes da entrega. A emoção foi generalizada, elas estavam ainda sem acreditar no que acontecia. Em meio às lágrimas inevitáveis, a surpresa pelo carinho - lençóis nas camas, cestas básicas nos armários. O cansaço resultante foi dos mais gratificantes. Essa experiência lembrou do poder que temos quando nos unimos em prol do bem comum. Cada casa finalizada representou não apenas um abrigo, mas um novo começo para aqueles que enfrentaram tempos tão difíceis.

Dez famílias foram contempladas nessa primeira fase, onde fizemos o projeto de interiores e os móveis sob medida. Perante a tragédia pode até parecer pouco, mas acreditamos no impacto imensurável. Então, apenas agradecemos a Deus ao sermos tocados pela dor do outro e pela oportunidade de contribuir. Estamos nos preparando para a entrega das próximas casas que virão. Participar do projeto foi também uma incrível jornada para dentro de nós mesmos. A construção das casas representa muito mais - o reerguimento de vidas e de sonhos; um olhar em perspectiva, para o futuro.

Arquiteto e presidente da Sala de Arquitetos