Sem deixar ninguém para trás: a inclusão laboral das pessoas diversas

As nações que adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas como o caminho para uma sociedade mais justa, equitativa e próspera, assumiram o compromisso de “não deixar ninguém para trás”, uma declaração cheia de significado para a comunidade LGBTQIA+, população que tem sofrido discriminação e desconhecimento de seus direitos por muito tempo.



A Arcos Dorados, como empresa que fundamenta sua estratégia de impacto econômico, social e ambiental nos ODS, reconhece a diversidade como um valor e não como uma obrigação. Por isso, impulsionou a criação em 2021 da Rede Orgulho Arcos, dentro do Comitê de Diversidade e Inclusão, uma iniciativa coletiva com representantes de diferentes geografias, disciplinas, níveis hierárquicos, identidades sexuais e etnias; com a missão de promover e fomentar um espaço livre e seguro para a população LGBTIQA+ em nossa companhia, que resguarde o pleno desenvolvimento de todas as pessoas conforme sua identidade sexual, permitindo a cada uma prosperar e alcançar sua maior realização pessoal e profissional.



A Rede Orgulho Arcos teve importantes avanços nos ambientes onde operamos, com conquistas que vão desde tornar visível o talento que se identifica como sexualmente diverso, até desenvolver iniciativas que educam e sensibilizam nossa equipe de trabalho sobre a diversidade de identidades sexuais para fomentar espaços de trabalho seguros e respeitosos com as pessoas que fazem parte dessa comunidade.



Uma das principais contribuições da Rede, que está disponível para qualquer empresa que deseje consultá-la como referência, é o Guia de Diversidade Sexual da Arcos Dorados, cujo objetivo final transcende a mera explicação de conceitos e termos biológicos e culturais. Foca-se em criar um ambiente onde falar de diversidade sexual é falar do cotidiano, ou seja, poder conversar sobre as atividades diárias, expressar-se e vestir-se de acordo com o que cada pessoa sente ser, nomear-se e ser nomeado conforme isso; como parte dos temas usuais em qualquer espaço de trabalho.



Esse guia é complementado com ações como a implementação de uniformes sem distinção de gênero para os funcionários dos nossos restaurantes, cuja escolha foi feita por meio de uma pesquisa na qual participaram mais de 34.000 colaboradores, e de banheiros sem designação de gênero. Também trabalhamos em parceria com organizações da sociedade civil e mecanismos governamentais para promover o respeito aos direitos das pessoas sexualmente diversas em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá e Uruguai.



Neste Mês do Orgulho, as empresas devem demonstrar com credenciais que o apoio à diversidade, neste caso à comunidade LGBTQIA+, é um trabalho diário e um compromisso real em suas políticas e práticas. Assim, asseguramos o respeito às pessoas, tal como são, valorizando suas contribuições acima das diferenças, porque da diversidade, nascem a criatividade e o progresso.



