Um novo olhar sobre o uso de telas

Ir. Celassi Dalpiaz

A escola é um espaço único de socialização e aprendizagem. E neste contexto, para além das últimas polêmicas em torno do uso de telas no ambiente escolar, é essencial destacarmos o papel dos limites, fundamentais para o desenvolvimento da autorregulação dos estudantes. Mais do que nunca, urge retomarmos rituais afetivos que sustentem o crescimento saudável e as transições da vida, com o objetivo de capacitar os nossos jovens para os desafios da atualidade.

Especialistas no tema, como a psicóloga Renata Ishida, alertam para o fato de que "crianças e adolescentes ainda não têm a maturidade para gerenciar sozinhos o uso de tecnologias". Isso se dá porque as telas oferecem muitos estímulos rápidos, o que fragmenta a atenção e prejudica a concentração, impactando diretamente na aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades como paciência, foco e tolerância à frustração.

Esta afirmação reforça a ideia de que precisamos incentivar a criação de espaços capazes de promover a escuta ativa e a comunicação autêntica, possibilitando que nossas crianças e jovens fortaleçam a reconexão consigo mesmo, com os outros e com o mundo. É hora de investirmos em ações que resgatem a convivência saudável e as relações interpessoais.

Mais do que proibir, é crucial investirmos em uma formação digital que prepare os nossos estudantes para o uso consciente das tecnologias e para a cidadania no mundo virtual. Entender as implicações das interações digitais é fundamental para o desenvolvimento de uma postura responsável em todas as faixas etárias. Deixo aqui o meu apelo: é necessário que pais e educadores regulem o uso das telas, oferecendo alternativas de convivência e aprendizado. Atividades conjuntas e momentos de conexão ajudam a garantir que crianças e jovens sejam cuidados integralmente, protegendo sua saúde mental e promovendo um desenvolvimento equilibrado.

Não podemos deixá-los numa selva sem leis, sem mediação em todos os aspectos da vida, inclusive e sobretudo no mundo digital.

Diretora do Colégio Santa Inês