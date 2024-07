Um justo feriado para colono e motorista

Gualter Baptista Júnior



O NOVO STIFA reverencia, neste 25 de julho, estes dois grandes agentes da economia regional: Colono e Motorista. Não só no segmento do tabaco, por nós representado, mas, principalmente, pelo segmento da alimentação; igualmente representado pelo NOVO STIFA; estas duas profissões caminham lado a lado da atividade de milhares de trabalhadores nas indústrias.



O produtor é aquele que dá origem ao alimento que vai chegar às nossas mesas. Mas esta produção só vem porque nesta relação existe um agente muito especial, que é o motorista; capaz de fazer este link entre a atividade rural, indústrias e as nossas casas. Eles contribuem de forma direta com nossa organização social.



Falamos aqui de papéis muito importantes na nossa sociedade; Colono e Motorista são figuras essenciais em nosso cotidiano, e na maioria das vezes, sem o reconhecimento devido. Neste sentido, torna-se muito justo que seja inclusive feriado, no dia que lembra com carinho destes dois profissionais transformadores da nossa sociedade.



São duas profissões que merecem todo o nosso reconhecimento e apreço, não apenas em um único dia, mas sempre que possível, já que vivemos em um tempo em que a gratidão e a reverência, hoje voltada para estes grandes trabalhadores, está cada dia mais distante daqueles que realmente às merecem. Ser grato e comprometido com o que é justo está cada vez mais ausente.



E o NOVO STIFA, também por estar diretamente ligado a estes segmentos, por fazer parte de uma missão tão nobre que é alimentar e edificar a riqueza de toda a nossa sociedade, jamais poderia se furtar de lembrar com muito carinho e respeito de todos aqueles que têm como missão alimentar, produzir e movimentar tudo aquilo que nossa sociedade precisa.



Nossa missão enquanto entidade sindical conectada com o novo tempo é fazer jus ao mérito destes agentes transformadores de nossa realidade.



Por mais dias como o 25 de Julho durante todo o nosso ano. Por mais momentos de agradecimento e congratulação aos que de fato detém a força e capacidade de realizar sonhos e modificar realidades. Parabéns, alegria e muito reconhecimento ao Colono e Motorista.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Alimentação (NOVO STIFA)e presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Afins (FENTIFUMO)