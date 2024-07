Renascer: uma nova oportunidade

Suzana Vellinho Englert

Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realiza quinzenalmente o evento MenuPOA. Em sua última edição, no dia 1° de julho, o MenuPOA contou com a participação do senador Luis Carlos Heinze (Progressistas) e dos deputados federais Any Ortiz (Cidadania) e Marcel Van Hatten (Novo), quando foi debatido fortemente o tema: "E as verbas para a reconstrução de Porto Alegre, quando chegarão?".

Na ocasião, Van Hatten propôs a formação de uma comitiva composta por líderes empresariais e políticos gaúchos a Brasília, como forma de pressionar e antecipar a liberação dos recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

O tom usado nos encontros das audiências com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com os parlamentares presentes foi de um chamamento e de uma cobrança severa às respectivas responsabilidades em prol da situação de extrema necessidade e vulnerabilidade na qual o Rio Grande do Sul se encontra.

A comitiva foi a Brasília apresentar objetivamente o cenário que estamos enfrentando, não para suplicar as verbas, mas, sim, para exigir o cumprimento do pacto federativo, constituído pelo recolhimento contínuo dos impostos arrecadados pelo povo brasileiro, destinado a socorrer seus entes em situações críticas. Pois bem, estamos em uma delas e está na hora de o governo brasileiro estender a sua mão em prol do nosso Estado e devolver parte do tanto que já foi enviado para lá. Sem este apoio do governo federal, que tem enriquecido seus cofres com os frutos da nossa produção, a nossa perspectiva será triste, difícil e muito demorada.

Foram apresentados aos parlamentares quatro providências, que visam o empreendedor atingido pela enchente, que foram: Política de suspensão dos contratos de trabalho retroativo a 1° de maio, com pagamento integral do seguro desemprego pela União, uma linha de capital de giro para empresas afetadas direta ou indiretamente pelas inundações; uma linha para a reconstrução e reposição de máquinas e equipamentos; e uma linha para alongamento de financiamentos já existentes.

Precisamos que, nesse momento, o governo federal use a consciência de uma nação federativa e aporte para o estado do Rio Grande do Sul o que é nosso. Devolva o que é nosso por um tempo, estimule-nos, e o RS será pujante novamente a exemplo dos nossos antepassados.

Presidente da ACPA