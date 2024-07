Façamos juntos a economia girar

Mauro Spode

A importância de adquirir produtos locais vai além de uma simples escolha de consumo; é um ato de cidadania e solidariedade. Quando optamos por comprar no comércio local, estamos contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia do nosso município. Cada compra realizada em lojas da nossa cidade ajuda a manter empregos, sustentar famílias e dinamizar a economia local. Isso se torna ainda mais crucial em tempos de crise, como as tragédias climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul e, especialmente, o Vale do Rio Pardo.

Os eventos naturais que causaram enchentes e inundações e devastaram a nossa região deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de famílias e negócios. Nesse cenário, a recuperação econômica depende, em grande parte, do apoio que damos aos negócios locais. Quando compramos de empresas da nossa comunidade, ajudamos esses empreendimentos a se reerguerem e a reinvestir no próprio município, criando um ciclo virtuoso de crescimento e resiliência econômica.

A campanha "Faça a Economia Girar, Compre Aqui", realizada pelo Sindilojas-VRP, é também um importante movimento de conscientização e incentivo ao consumo local. Esta iniciativa não apenas destaca a importância de comprar no comércio da nossa cidade, mas também reforça o papel que cada consumidor tem na recuperação pós-tragédia. Ao aderirmos a essa campanha, estamos contribuindo para a reconstrução de uma economia mais sólida e sustentável para todos nós.

O comércio local é a espinha dorsal da economia nos municípios. Pequenos e médios empresários são os que mais geram empregos e distribuem renda nas nossas cidades. Além disso, consumir localmente é uma forma de garantir a diversidade de produtos e serviços, valorizando a cultura e a identidade regional. Cada Real empregado em produtos com origem no comércio local tem um impacto multiplicador, pois circula na comunidade, e de fato e direito, faz a economia girar.

Ao comprar no comércio local, consumidor, você está fazendo uma escolha consciente e responsável, que beneficia toda a nossa comunidade. Cada aquisição é mais um passo rumo a uma economia mais forte e sustentável para as nossas cidades. Faça parte dessa mudança e contribua com a força do comércio para fazermos juntos uma nova realidade.

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP)