Santana do Livramento recebe evento Mapa Econômico do RS no dia 12 de maio

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Santana do Livramento receberá o evento no dia 12 de maio, terça-feira, às 17h, no Sest Senat (avenida Intendente Altivo Esteves Freire, 1.868 - Parque do Sol). Na ocasião, serão abordadas as Regiões Fronteira Oeste, Sul, Centro-Sul e Campanha A quarta temporada do, promovida pelo Jornal do Comércio, segue percorrendo o Estado para debater os desafios e as oportunidades de cada região. Agora,(avenida Intendente Altivo Esteves Freire, 1.868 - Parque do Sol). Na ocasião, serão abordadas as

Os painelistas desta edição são o presidente do Sindilojas Livramento, Sérgio Oliveira; a presidente da Associação de Produtores Rurais da APA do Ibirapuitã (Aprai) e da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável (MBPS), Ana Doralina; e o presidente do Sindicato Rural de Santana Livramento, Lourenço Acauan. A mediação do painel é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, que também apresentará um resumo do trabalho do Mapa Econômico do RS.

JC promove encontros nas cinco macrorregiões do Estado, debate o desenvolvimento e produz conteúdo destacando avanços, conquistas e os desafios que moldam o presente e o futuro do Rio Grande do Sul. Formular indicadores da economia gaúcha A cada ano, o, debate o desenvolvimento e produz conteúdo destacando avanços, conquistas e os desafios que moldam o presente e o futuro do Rio Grande do Sul. Formularé o papel do Mapa Econômico, um projeto que surgiu em 2023 para apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. Para tanto, trabalha com jornalismo de dados, entrevistas, informações do poder público e entidades empresariais, além de ouvir in loco as lideranças de cada região.

neste link WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail A inscrição para o evento em Livramento é gratuita, com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla. Mais informações podem ser obtidas pelo eventos@jornaldocomercio.com.br .

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero Jornal do Comércio tem como objetivo trazer informações exclusivas e estratégicas aos negócios, permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma. Conforme o, a iniciativa está em linha com o propósito da publicação. "Desde a sua fundação em 1933, opermitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma.

Os dados do Mapa Econômico serão apresentados em Livramento pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, que também mediará o painel com representantes da economia da região. "Em 2026, seguiremos aprofundando a discussão sobre a economia do Rio Grande do Sul em cada região, buscando identificar avanços – materializados em oportunidades que saíram do papel – bem como monitorar desafios em cada parte do Estado. Além disso, nossa equipe de profissionais focada em jornalismo de dados buscará mapear novos indicadores da economia gaúcha", explica Kolling.

Um dos destaques do projeto é a diversificação dos debates e, por isso, a cada ano são escolhidas novas cidades-sede dos encontros. No caso da Macrorregião Sul, as edições anteriores foram realizadas em Pelotas (2023), Rio Grande (2024) e Bagé (2025), e agora é a vez de Santana do Livramento.

Serviço

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 – Edição Santana do Livramento

Local: Sest Senat de Santana do Livramento (avenida Intendente Altivo Esteves Freire, 1.868 - Parque do Sol)

Data: 12 de maio, terça-feira, às 17h

Inscrições: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rio-grande-do-sul-edicao-sul/3391174 Sympla -

Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail