Mapa Econômico traz novos indicadores do RS em 2026

A quarta temporada do, projeto que percorre o Interior para destrinchar os desafios e as oportunidades de desenvolvimento econômico de cada região do Estado, iniciou nesta terça-feira, 31 de março.), o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, apresentou a iniciativa, destacando a presença de novos indicadores em 2026.O projeto, explica Kolling,, fazendo um raio-x das suas matrizes produtivas e, com base em jornalismo de dados, trazendo indicadores da economia gaúcha. "Já trabalhamos com informações como Produto Interno Bruto (PIB), população e vagas formais de trabalho nos 497 municípios gaúchos e em cada uma das 28 microrregiões do Estado. Agora, vamos trazer, também, o PIB per capita", anunciou. Também haverá monitoramento do avanço das oportunidades e da superação de desafios.. Afinal, além de ter um forte PIB, impulsionado pela força industrial e serviços de maior valor agregado, atem o maior PIB per capita do Estado.

Em relação ao Rio Grande do Sul como um todo, o editor-chefe do JC mencionou a"Existe a máxima de que se o clima vai bem, a economia gaúcha também vai. Agora, se vai mal, o PIB cai." Com isso, relembrou os desafios climáticos recentes do Estado, que enfrentou quatro estiagens em seis anos, além da enchente de 2024. O cenário fez a economia gaúcha perder parte da sua fatia no PIB brasileiro nos anos 2020.Se, em 2019, representava 6,5% do total do País, em 2020 caiu a 6,2%, chegando a 5,9% em seus piores momentos – 2022 e 2023. Embora uma leve recuperação tenha acontecido em 2024, quando alcançou os 6,02%, osrevelam um retorno ao patamar de 5,9% – o que foi destacado por Kolling.Conforme o editor-chefe,. "Muitas delas, desde que iniciamos a primeira edição, em 2023, já saíram do papel", destacou.