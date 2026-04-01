Presidente da CIC Caxias destaca importância da diversificação econômica na Serra

A reforma tributária já está em curso. Inclusive, avizinha-se sua total implementação, com a substituição dos atuais impostos estaduais sobre bens e serviços – o ICMS – por um tributo federal, o IBS, cuja distribuição aos municípios se dará com base no consumo. Nesse sentido, para o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, Ubiratã Rezler, considera ana preparação para a nova legislação.O dirigente foi um dos painelistas do, nesta terça-feira, 31 de março, em Veranópolis. "É preciso fazer com que a matriz produtiva possa ser mais plural, ter outras oportunidades para que o PIB (Produto Interno Bruto) possa subir e haja um ecossistema transformador", avaliou.Rezler ainda destacou a, mas cuja disseminação generalizada ainda não ocorreu. “Acaba tendo uma letargia para trabalhar uma inovação para o contexto todo”, destacou, reconhecendo os esforços realizados pelas universidades e seus respectivos parques científicos e tecnológicos em prol do tema.Entretanto, o painelista ponderou diversos desafios a serem enfrentados para fazer com que a economia regional de fato alavanque. Entre eles, destaca-se a. Temos um grande concorrente hoje (para a mão de obra) que é o assistencialismo. Esse é um grande fator para a ausência de pessoas para trabalhar, seja no setor que for", analisou Rezler.