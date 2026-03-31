Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Menu
CapaMapa EconômicoMapa Econômico Do Rs

Publicada em 31 de Março de 2026 às 20:35

Reforma tributária e infraestrutura são desafios para municípios da região, aponta prefeito de Veranópolis

Cristiano Dal Pai apontou os principais desafios do município

Cristiano Dal Pai apontou os principais desafios do município

Tânia Meinerz/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
De Veranópilis

Pessoas que fazem a nossa região crescer. Assim o prefeito de Veranópolis, Cristiano Valduga Dal Pai, definiu o público presente no evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado na noite desta terça-feira (31), na cidade da Serra. “O PIB da região está aqui representado hoje. Isso é muito importante para o desenvolvimento, porque uma cidade não cresce sozinha”, ponderou.
De Veranópilis
Pessoas que fazem a nossa região crescer. Assim o prefeito de Veranópolis, Cristiano Valduga Dal Pai, definiu o público presente no evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado na noite desta terça-feira (31), na cidade da Serra. “O PIB da região está aqui representado hoje. Isso é muito importante para o desenvolvimento, porque uma cidade não cresce sozinha”, ponderou.
• LEIA TAMBÉM: Infraestrutura e mão de obra são desafios ao desenvolvimento da região da Serra

Desafiados pela condição das rodovias que dão acesso à região, que precisam de requalificação, os municípios da região manifestam receio com os impactos que virão com a Reforma Tributária. “Um município como Veranópolis, que 65% (da arrecadação do município) é indústria e 11% é agricultura, tem que pensar fora da caixa, tem que pensar em algo diferente”, disse Dal Pai. A cidade apostará, conforme ele, em cultura e turismo, sem deixar atender o setor produtivo.

Dal Pai encerrou a sua fala agradecendo ao Jornal de Comércio “por essa só oportunidade que acontece em Veranópolis e região; tenho certeza que nós saímos daqui hoje melhor do que chegamos”. E encerrou destacando o que é marca registrada da cidade: “vocês estão na terra da longevidade: aqui se vive bem, se vive mais e se vive melhor!”.

Notícias relacionadas