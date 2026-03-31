Reforma tributária e infraestrutura são desafios para municípios da região, aponta prefeito de Veranópolis

De Veranópilis

Pessoas que fazem a nossa região crescer. Assim o prefeito de Veranópolis, Cristiano Valduga Dal Pai, definiu o público presente no evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado na noite desta terça-feira (31), na cidade da Serra. “O PIB da região está aqui representado hoje. Isso é muito importante para o desenvolvimento, porque uma cidade não cresce sozinha”, ponderou.