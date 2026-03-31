Reforma tributária e infraestrutura são desafios para municípios da região, aponta prefeito de Veranópolis

De Veranópilis
Pessoas que fazem a nossa região crescer. Assim o prefeito de Veranópolis, Cristiano Valduga Dal Pai, definiu o público presente no evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado na noite desta terça-feira (31), na cidade da Serra. “O PIB da região está aqui representado hoje. Isso é muito importante para o desenvolvimento, porque uma cidade não cresce sozinha”, ponderou.
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Desafiados pela condição das rodovias que dão acesso à região, que precisam de requalificação, os municípios da região manifestam receio com os impactos que virão com a Reforma Tributária. “Um município como Veranópolis, que 65% (da arrecadação do município) é indústria e 11% é agricultura, tem que pensar fora da caixa, tem que pensar em algo diferente”, disse Dal Pai. A cidade apostará, conforme ele, em cultura e turismo, sem deixar atender o setor produtivo.
Dal Pai encerrou a sua fala agradecendo ao Jornal de Comércio “por essa só oportunidade que acontece em Veranópolis e região; tenho certeza que nós saímos daqui hoje melhor do que chegamos”. E encerrou destacando o que é marca registrada da cidade: “vocês estão na terra da longevidade: aqui se vive bem, se vive mais e se vive melhor!”.
Desafiados pela condição das rodovias que dão acesso à região, que precisam de requalificação, os municípios da região manifestam receio com os impactos que virão com a Reforma Tributária. “Um município como Veranópolis, que 65% (da arrecadação do município) é indústria e 11% é agricultura, tem que pensar fora da caixa, tem que pensar em algo diferente”, disse Dal Pai. A cidade apostará, conforme ele, em cultura e turismo, sem deixar atender o setor produtivo.
Dal Pai encerrou a sua fala agradecendo ao Jornal de Comércio “por essa só oportunidade que acontece em Veranópolis e região; tenho certeza que nós saímos daqui hoje melhor do que chegamos”. E encerrou destacando o que é marca registrada da cidade: “vocês estão na terra da longevidade: aqui se vive bem, se vive mais e se vive melhor!”.