Quarta temporada do Mapa Econômico do RS abre com evento em Veranópolis

O primeiro encontro da quarta temporada do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul será realizado na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Veranópolis (ACIV) no dia 31 de março, terça-feira, às 17h.
O evento que abre as atividades de 2026 reunirá lideranças regionais, dirigentes de entidades de classe, empresários e executivos para discutir os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico das Regiões da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vale do Paranhana e Encosta da Serra e Vale do Caí.
O Mapa Econômico do RS mapeia e analisa os principais vetores econômicos do Estado desde 2023, dividindo o território gaúcho em cinco grandes regiões (Central, Metropolitana, Norte, Serra e Sul), agrupando os Conselhos Regionais de Economia (Coredes) de acordo com proximidade geográfica e afinidade econômica.
A partir disso, trabalha com jornalismo de dados para identificar os principais desafios, potencialidades e avanços em cada local, formulando, desta forma, indicadores da economia do Rio Grande do Sul.
Conforme o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, a iniciativa está em linha com o propósito da publicação. "Desde a sua fundação em 1933, o Jornal do Comércio tem como objetivo trazer informações exclusivas e estratégicas aos negócios, permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma.
Reunião de lideranças empresariais em diferentes regiões do RS
O Mapa Econômico do RS promove encontros nas cinco macrorregiões, reunindo em todas elas líderes empresariais, gestores públicos e especialistas para debater a economia local.
O encontro em Veranópolis terá a apresentação de dados do Mapa Econômico do RS pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling. O jornalista também fará a mediação de um painel com lideranças regionais para discutir desafios e oportunidades. Os nomes dos painelistas serão divulgados em breve.
Projeto Mapa Econômico do RS reúne lideranças regionais para discutir o desenvolvimento de diferentes partes do Estado TÂNIA MEINERZ/JC
"Em 2026, seguiremos aprofundando a discussão sobre a economia do Rio Grande do Sul em cada região, buscando identificar avanços, materializados em oportunidades que saíram do papel, bem como monitorar desafios em cada parte do Estado. Além disso, nossa equipe de profissionais focada em jornalismo de dados buscará mapear novos indicadores da economia gaúcha", explica Kolling.
O trabalho do Mapa Econômico do RS pode ser conferido no site do Jornal do Comércio. O projeto foi reconhecido com o Prêmio ARI de Jornalismo – promovido pela Associação Riograndense de Imprensa – em 2023, 2024 e 2025.
Ao longo deste ano, serão promovidos cinco eventos em diferentes localidades, sempre acompanhados de um caderno especial com conteúdo exclusivo sobre a região em que o encontro ocorrerá, que também é disponibilizado no site do Jornal do Comércio.
O projeto é itinerante e, por esse motivo, a cada ano são renovadas as cidades-sede dos encontros, que representam suas localidades. No caso da Macorreregião Serra, as edições anteriores foram realizadas em Caxias do Sul (2023), Bento Gonçalves (2024) e Garibaldi (2025). Em 2026, será a vez de Veranópolis.
A inscrição para o evento de Veranópolis é gratuita — embora com vagas limitadas — e pode ser realizada por meio da plataforma Sympla. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.
Serviço
Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2025 – Edição Veranópolis
Local: Associação Comercial, Cultural e Industrial de Veranópolis (ACIV - Endereço: Alameda Santos Dumont, 525 - Femaçã, em Veranópolis)
Data: 31 de março, terça-feira, às 17h
Inscrições: Sympla
Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br