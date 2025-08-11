Empresários da Serra destacam superação em momentos de turbulência em Brasília

De Garibaldi

crise desencadeada após o tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros foram um tema de intenso debate durante o painel do Mapa Econômico do RS As discussões políticas e o contexto daforam um tema de intenso debate durante o painel doem Garibaldi. Logo ao iniciar sua fala, o presidente do Grupo Argenta, Neco Argenta, considerou que os empresários foram capazes de superar por diversos momentos de instabilidade política no Brasil e que, portanto, era necessário seguir em frente trabalhando.

Citando os diversos presidentes eleitos após a redemocratização, ele destacou como exemplos de momentos conturbados da política brasileira a hiperinflação que antecedeu o Plano Real nos anos 1990, as medidas econômicas da ministra da Fazenda Zélia Maria Cardoso de Mello durante o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) e os desafios sucessivos dos últimos 20 anos (gestões Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e agora Lula de novo). "A gente esquece disso. E (apesar do contexto político nacional), em todos os anos, (as empresas do grupo) crescemos em dois dígitos", destacou Argenta.

"Às vezes, nos contaminamos por Brasília. E Brasília é importante. Mas, muitas vezes, ficamos esperando o outro lado. Quando foi que o governo federal ajudou o País?", questionou o empresário, referindo-se ao retrospecto histórico e político citado anteriormente.

fundadora e CEO da Malharia Anselmi, Maria Anselmi Não tem crise que resista a uma surra de trabalho", destacou a empreendedora. O tema gerou concordância entre os demais painelistas, sendo também destacado pela. "Nós, empresários, temos que estar sempre buscando solidariedade e se desafiando. Não adianta culpar o governo, o presidente ou o governador. Na minha história, nunca culpei ninguém e nem me fiz de vítima. Quero ser protagonista da minha própria história.", destacou a empreendedora.