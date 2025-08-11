Prefeito de Garibaldi destaca grande crescimento do polo turístico da Serra Gaúcha

Regiões da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí O prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, participou do Mapa Econômico do RS e saudou a realização do evento no município que comanda. O encontro debateu desafios e oportunidades ao desenvolvimento das

"A nossa região tem muitas oportunidades, com um polo turístico de expressão e com grande crescimento. E é uma região rica: rica em trabalho, rica em industria e comércio, rica no enoturismo e rica em população", resumiu o chefe do Executivo local. Conforme Cheseini, a Serra Gaúcha é um local que constrói, acolhe e celebra o trabalha.

Com 35 mil habitantes, o prefeito disse que Garibaldi é uma cidade que cresce e é a bola da vez tanto do turismo quanto da indústria diversificada e do comércio. "Crescemos sem perder a característica de cidade pequena, bucólica e simpática", observa.

Chesini disse que a Serra Gaúcha, atingida pelas enchentes de maio de 2024, está forte e de pé, trabalhando, produzindo e gerando emprego e renda. "A Serra está ajudando o Rio Grande do Sul a se reerguer", acrescenta. O prefeito ainda elogiou o debate, dizendo que o Mapa Econômico RS realizado na CIC de Garibaldi abre espaço e dá voz para a força das cidades do Interior. E também enalteceu os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. "Garibaldi representa um pedaço da Itália fora da Itália."

Em seu discurso, Chesini também comentou o cenário nacional, avaliando que o País vive momentos desafiadores. "Um ciclone extratropical com epicentro em Brasília começa a assolar a economia brasileira, as nossas liberdades e os desafios do futuro". Em uma alusão ao tarifaços Estados Unidos a produtos brasileiros, Chesini disse que, não se briga com o cliente. "O cliente tem que ser muito bem tratado porque ele é a nossa sobrevivência. O cliente mantém empregos e distribui a nossa riqueza."

O prefeito defendeu serenidade e diálogo entre Brasil e Estados Unidos. Ao governo federal, pediu "que baixe um pouco o nariz e faça o dever de casa que é respeitar os clientes".