Granjas de ovos ganham espaço no mercado da região

Foi com a compra de 20 pintinhos que, em 1969, o pai de Daniel Bampi, atual diretor da Granja Bampi, iniciou a produção de ovos da família, que hoje faz parte de uma cadeia produtiva com índices de crescimento de 10% ao ano.

A partir de Farroupilha, onde fica a granja, foram exportados no primeiro semestre pouco mais de US$ 1 milhão, figurando pela primeira vez entre os itens comercializados por empresas locais com o Exterior. Em todo o Estado, entre janeiro e junho, foram exportados US$ 10 milhões em ovos, expansão que ganhou força em 2023, quando o Rio Grande do Sul exportou US$ 21,6 milhões.

"A nossa granja ainda não exporta, mas é um espaço que o nosso setor tem buscado, sem deixar de valorizar a tradição que adquirimos. Temos clientes que compram conosco há mais de 40 anos. O ovo é um produto reconhecido como alimento completo, uma fonte nutricional que só fica atrás do leite materno e acessível a todos", diz o empresário.

Pensando nessa qualidade, a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) criou o programa Ovos RS, que faz o controle e emite um selo para as melhores granjas produtoras de ovos. Entre as 15 credenciadas, nove operam entre a Serra e os vales do Caí e Paranhana.

Diferentemente da cadeia do frango, também com tradição na região, na qual os produtores fornecem os animais às grandes redes, na produção de ovos o sistema é mais individualizado. Mesmo no caso de grandes redes, como é o caso do grupo catarinense Granja Faria, as duas unidades gaúchas, em Farroupilha - Granja Stragliotto - e em Nova Prata - Ovos Prata - mantêm suas marcas e produções centralizadas na propriedade.

Desde os galpões de produção até a classificação de ovos, o investimento em tecnologias evita perdas e melhora a condição de estocagem na Granja Bampi. O investimento no bem estar animal também está em crescimento no setor, até mesmo para garantir o selo de qualidade na produção.