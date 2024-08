Liderança da vitivinicultura pede união por aeroporto da região da Serra

De Bento Gonçalves

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul evento ocorreu no Centro das Indústrias, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves A importância do enoturismo, que relaciona a produção de vinhos da Serra com o potencial turístico da região, foi um dos temas discutidos durante o segundo painel do, no começo da noite desta quinta-feira (15). O(CIC-BG). E um dos gargalos estruturais da região entrou na pauta.

Passamos tanto tempo discutindo onde fazer um aeroporto, que ficamos com apenas um. E este único, nós perdemos durante as cheias. O resultado disso é catastrófico para o turismo de oportunidade, por exemplo. Muitas vezes, o visitante que vem de outro Estado para Porto Alegre, aproveita para subir a Serra e desfrutar do nosso turismo. Já passou da hora de nos unirmos por um aeroporto na região, como o de Caxias do Sul, que pode receber investimentos e garantir o atendimento às necessidades de um setor que não para de crescer e será fundamental na retomada da nossa economia", disse o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Daniel Panizzi. Ele foi um dos painelistas no evento que discutiu desafios e oportunidades para a economia da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias e os Vales do Caí e Paranhana.

Somente no Vale dos Vinhedos – região que compreende a produção de uvas e vinhos entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul –, 80% das vinícolas dependem diretamente do enoturismo. Depois de maio, quando houve 60% de cancelamentos em viagens e visitações, com uma quebra estimada em R$ 120 milhões, em julho, dois meses depois da tragédia climática que afetou o Estado e tradicional mês de alta deste tipo de atração turística, a entidade registrou queda de 40% no movimento.

"Estamos falando da economia de 20 mil famílias que produzem o vinho na nossa região, e 70% delas são comandadas por produtores acima dos 65 anos, que dependem muito de investimento e condições por parte do poder público para reconstruírem o que foi perdido. Se não temos infraestrutura adequada, por exemplo, para atrair os turistas ou para dar segurança a um comprador do nosso vinho de fora do Estado, o desafio fica muito maior", aponta Panizzi.

Para que se tenha uma ideia das limitações atuais em termos de transporte aéreo na Serra, o fluxo no Aeroporto Hugo Cantergiani mais do que quadruplicou em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado, a partir do fechamento do Aeroporto Salgado Filho. No entanto, a neblina cancelou até quase um quarto dos voos previstos para região neste período.

Em termos turísticos, a concorrência com Santa Catarina, por exemplo, é crítica. Enquanto no estado vizinho, aeroportos regionais já estruturados garantem 53 voos diários para São Paulo, no Rio Grande do Sul, são apenas 14 entre os aeroportos regionais ativos.

Reforma tributária mobiliza o setor do vinho

A Serra Gaúcha responde por 85% da produção de vinhos e espumantes dos Brasil, e agora, tem ainda um desafio adicional, que mobiliza o setor: a reforma tributária. Pelo projeto, o produto, ao invés de ser incluído entre os alimentos, com imposto zero, como acontece na vizinha Argentina, seria incluído na lista do chamado "imposto do pecado".

"Não queremos aumento ou diminuição de impostos. Buscamos somente competitividade e investimentos para que o nosso produto, que tem a sua alta qualidade reconhecida no mundo inteiro, seja atrativo na gôndola", diz o dirigente.

Conforme o presidente da Uvibra, há mobilização para mostrar ao Congresso, por exemplo, os riscos à saúde pública que o aumento de impostos poderá gerar, com a multiplicação das produções clandestinas de bebidas.