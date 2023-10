A indústria bilionária do turismo na Região das Hortênsias e na Serra

“Eu nasci literalmente dentro de um hotel, que se chamava Bela Vista, em Bento Gonçalves. O turismo era uma vocação local.” Quem conta essa história é o empresário Tarcísio Michelon, proprietário dos Hotéis Dall’Onder, de Bento Gonçalves. O ano era 1949 e, assim como a industrialização da Serra explodiu a partir dos investimentos em infraestrutura no País, o turismo também se valia das poucas estradas estruturadas no Rio Grande do Sul. O caminho para o Litoral, por exemplo, ainda era uma aventura. Somente em Bento, eram 20 hotéis.

Passadas mais de sete décadas, houve muitas transformações, e o turismo entre a Serra, as Hortênsias e o Paranhana tem em todas as suas formas – da aventura, ao entretenimento, até os eventos e negócios – uma das principais oportunidades na economia regional.

O maior expoente é a região de Gramado e Canela, que se consolida como o segundo principal destino no Brasil, com até 9 milhões de visitantes por ano – 100 vezes mais do que os 90 mil habitantes somados dos dois municípios –, que movimentam pelo menos R$ 1,5 bilhão ao ano. Em Gramado, o turismo responde por 86% da economia local, e em Canela, 73%. Dados do Observatório do Turismo, da Secretaria Estadual do Turismo (Setur), apontam que somente a região turística das Hortênsias responde por 1,3% do VAB de Serviços de toda a economia gaúcha, assim como por 1,1% do PIB do Rio Grande do Sul.

Nos últimos anos, houve a atração de megainvestimentos, sobretudo em parques e hotéis temáticos, que hoje chegam a 37. Conforme o Anuário de Investimentos de 2022, do JC, pelo menos outros dois grandes empreendimentos deste tipo estavam no radar. O resultado foi uma transformação na característica do turismo local, passando da contemplação, em roteiros geralmente consumidos por casais, para o destino de famílias do Brasil e do mundo. Conforme o Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur), somente no ano passado, 8 mil norte-americanos e 5 mil alemães estiveram na região.

“Os parques têm um papel importante no aumento do período de permanência do turista na região. Sem dúvida, jogou a qualidade do setor para cima, mas também criou um desafio de conseguirmos aumentar a demanda na velocidade com que a oferta tem crescido”, aponta o presidente do sindicato, Cláudio Souza.

São pelo menos 270 hotéis, e uma oferta de 27 mil leitos em Gramado. Em Canela, de acordo com a prefeitura local, são pelo menos 10 novos hotéis em construção.

“O atendimento em Gramado é acolhedor, e isso não é um clichê. É algo que fazemos questão de levar para onde vamos, porque é nato dessa região. Não à toa, abrimos uma operação em São Paulo em novembro do ano passado, e em menos de um ano, em virtude do atendimento, o local já é apontado como o primeiro lugar pelos consumidores na Trip Advisor”, conta o gerente de novos negócios da Laghetto, Luis Paulo Dyundi.

Originário, e com a sua administração toda mantida em Gramado, a Laghetto conta com uma rede de 23 hotéis, e 14 deles estão entre Gramado e Canela. Nos próximos quatro anos, serão outros 10 estabelecimentos com a marca Laghetto no Estado e no País. Atualmente, 1,2 mil pessoas trabalham na rede, e 5% deles têm mais de 10 anos de casa.

“Valorizar essa ‘prata da casa’ é fundamental para consolidarmos justamente o jeito de fazer turismo da Serra Gaúcha. Por exemplo, o café da manhã daqui é diferenciado. Quando chegamos em outros lugares, mais voltados ao corporativo, isso é visto como uma novidade que garante a fidelidade deste consumidor”, explica Dyundi.

De acordo com Cláudio Souza, porém, há um desafio real para o setor. “Estamos com um sério risco de cairmos na vala comum de lugares que tinham vocação turística e, depois de criarem uma bolha, não deram certo. Se o poder público não frear, por exemplo, a liberação de empreendimentos entre 500 e mil apartamentos, há risco de empobrecer a cadeia”, aponta o presidente do Sindtur.

Mesmo que a região das Hortênsias tenha 20% dos empregos locais relacionados ao turismo – 70% deles em Gramado –, que representam 8% de toda a mão de obra no setor no Estado, há hoje, como alerta Souza, mil vagas de emprego abertas e sem mão de obra suficiente ou qualificada para ocupar.

Mapa do Turismo