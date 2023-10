Gramado e Canela passam por boom populacional

crescimento da Região das Hortênsias como polo turístico extrapola aquele cenário de visitantes ocasionais. Gramado e Canela foram os municípios com maior taxa de crescimento populacional entre 2010 e 2022, conforme o Censo. Enquanto todas as regiões neste recorte do Mapa Econômico do RS apresentaram crescimento populacional pouco abaixo dos 9%, nos dois municípios, o aumento foi de 24,5% neste período.

“Assim como o número de idosos aumentou, em busca de qualidade de vida, provocando um aquecimento no mercado imobiliário, a cidade também teve um grande aumento de jovens com filhos, que vêm para Canela em busca das oportunidades de emprego que o crescimento cria. Tivemos, por exemplo, um problema novo, com a falta de vagas nas escolas do município. São questões estruturais que temos feito o trabalho de casa para resolvermos”, aponta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Canela, Luciano Melo.

Somente até setembro, a arrecadação com o ITBI, da construção civil, já havia aumentado 21% em relação ao ano passado, chegando a R$ 11,6 milhões arrecadados.

Em relação à rede de ensino, o município implantou neste ano o turno integral até a quinta série. Resultado direto da realidade do mercado de trabalho local. Diariamente, entre 5 mil e 6 mil pessoas transitam de Canela para Gramado em seus trabalhos. Para que se tenha uma ideia, entre 2017 e 2022, o orçamento municipal duplicou.

“O turismo é muito significativo, mas temos trabalhado muito na diversificação da economia, e isso tem refletido nos números. Temos hoje o Canela Cidade Empreendedora, com um novo Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação criado há um ano e meio, e já com seis startups atuando na nossa incubadora. Queremos transformar a matriz econômica de Canela como um município da tecnologia”, diz o secretário.

O município mantém ainda mais de 60 cursos de qualificação, que já formaram 1,5 mil pessoas nos últimos anos. É a forma de garantir o giro no ritmo que a economia local exige. A projeção é que o ISSQN neste ano fechará com alta de 35% em relação ao ano passado.