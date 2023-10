Região Hortênsias e Vale do Paranhana também apostam no turismo de aventura

atração de turistas a Canela A cascata do Parque do Caracol é imagem garantida nos cartões postais ou qualquer portfólio para. A cada ano, o parque, que completa 50 anos em 2023, recebe 350 mil visitantes. O desafio é tornar cada vez mais este roteiro uma experiência, mais relacionada ao turismo de aventura e contato com a natureza do que à simples contemplação da queda d’água de 131 metros.

na Região das Hortênsias

Até 2028, estão previstos R$ 7 milhões em investimentos para melhorias. A prioridade, de acordo com o gerente do Parque do Caracol, Rafael Silveira, é revitalizar e inovar em mirantes, trilhas e experiências que aumentem a imersão do visitante naquele ambiente. Neste ano, o Parque do Caracol, assim como o Parque Estadual Tainhas, entre os municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, tambéme com acesso restrito aos pesquisadores, passou a ser gerenciado pela iniciativa privada, com o Consórcio Novo Caracol Tainhas.Até 2028, estão previstos R$ 7 milhões em investimentos para melhorias. A prioridade, de acordo com o gerente do Parque do Caracol, Rafael Silveira, é revitalizar e inovar em mirantes, trilhas e experiências que aumentem a imersão do visitante naquele ambiente.

Na mesma região, a Urbia Cânions Verdes assumiu em 2021 a gestão dos parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, com a principal entrada por Cambará do Sul, recebeu investimentos que chegaram a R$ 44 milhões entre 2022 e 2023. Sobre o cânion Fortaleza, por exemplo, agora o turista consegue vivenciar um balanço infinito diante de um paredão de 800 metros.

No primeiro ano da concessão, porém, o número de turistas reduziu de 200 mil para 100 mil. A perspectiva da empresa, após a concretização das melhorias estruturais, é chegar a 600 mil visitantes por ano.

Descendo a Serra, o turista que busca vivenciar aventuras em contato com a natureza tem no Vale do Paranhana um prato cheio. Atividades como a tirolesa, stand up, arvorismo, rapel e principalmente o rafting nas corredeiras do Rio Paranhana, tendo Três Coroas como base, são as principais oportunidades nesta área. Criada em 1993 como a primeira empresa especializada em rafting no sul do Brasil, a Raft Adventure contabiliza aproximadamente 200 clientes atendidos.