Conservas Oderich é pioneira no setor de enlatados

Ao longo deste ano, a Oderich, de São Sebastião do Caí, investe R$ 45 milhões para avançar no mercado nacional de conservas. Faz aportes, principalmente, no desenvolvimento de novas embalagens exclusivas, que vão além da linha dos sachês, por exemplo. A empresa dedica ainda recursos para uma nova tecnologia em defumadores de salsichas.

É que seguir apostando no fortalecimento da produção a partir do Vale do Caí, hoje, para o mundo, está no DNA da família que é pioneira não apenas entre os produtores de conservas no País, segmento no qual estão entre as preferências do consumidor da Região Sul e de todo o Brasil, mas da própria industrialização gaúcha.

"Hoje, nossa unidade em São Sebastião do Caí mantém a atividade que está nas nossas raízes, com produção dos itens de carne suína, bovina e de aves, entre enlatados e congelados. Além de patês, feijoada, maionese, ketchup, mostarda e molhos. As salsichas, que durante anos foram o carro-chefe, hoje garantem em muito a nossa presença no exterior. Já exportamos para até 80 países, e hoje as vendas para o exterior respondem por 45% da nossa receita", diz o CEO da empresa, Marcos Oderich.

Entre os 2,3 mil funcionários atuais da empresa, 1 mil atuam em São Sebastião do Caí. As carnes e miudezas da Oderich representam 93% das exportações do município, que ocupa o 42º lugar entre as exportações das cidades gaúchas entre janeiro e setembro.

O auge das salsichas enlatadas, que chegaram a representar 80% das receitas da Oderich, passou. Vieram legumes e também doces em conserva. Um frigorífico próprio na Campanha garante o abastecimento à unidade do Caí. Assim como uma fábrica de latas própria, em Eldorado do Sul, garante a demanda da empresa e a venda para terceiros. Há ainda produção de legumes em Goiás e de conservas no Sul do Estado. Toda a produção é distribuída a partir de São Sebastião do Caí. "A Oderich tem hoje um papel muito importante no combate à fome e no fornecimento de alimentos em continentes que dependem do alimento enlatado, dos embutidos e congelados. Países da África, Oriente, Caribe e Leste Europeu foram mercados que descobrimos e nos estabelecemos nesses últimos 30 anos", conta o CEO da empresa.

Da fábrica de São Sebastião do Caí saem, por exemplo, os kits de alimentos comprados pelas Forças Armadas brasileiras e de outros países para o fornecimento a refugiados e em zonas de guerra.