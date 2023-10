Plantio da bergamota se destaca em municípios do Vale do Caí

Do vaporizador que refresca o ambiente na casa da família ao batom usado pela esposa, é a essência das bergamotas produzidas pelo agricultor Gustavo Viegas que mostram, a cada safra, o tamanho da eficiência desta produção. A venda dos frutos verdes para a elaboração de essências à indústria cosmética, que são processados por quatro empresas da região do Vale do Caí, já representa até 15% do faturamento da propriedade, em Montenegro, no Vale do Caí.

É que o cultivo de frutas, além das uvas, é uma das principais potencialidades das regiões deste Mapa Econômico do RS. Um potencial que, em 1996, estimulou, por exemplo, a Bom Princípio Alimentos a industrializar o que se produz na região. A empresa, que hoje tem fábrica com 14 mil metros quadrados em Tupandi, e pretende investir na sua ampliação a partir de 2024, emprega 270 pessoas. A produção começou com a venda de geleias, chimias e recheios à base de frutas, e hoje inclui conservas, laticínios e chocolates.

Viegas herdou a produção do pai e do avô, que começaram a plantar bergamotas nos anos 1980, e hoje ele cultiva 17 hectares. Neste ano, a produção chega a 198 toneladas de bergamotas colhidas. Desde 2006, ele é um dos fornecedores da Ceasa, em Porto Alegre. "O cultivo da bergamota é muito favorecido aqui em Montenegro e no Vale do Caí. A terra é mais argilosa, o relevo ajuda e a logística é favorável. O mercado prefere nossa bergamota em relação a outros estados brasileiros, porque tem mais sabor e coloração. É uma cultura que herdei e, quem sabe, minhas filhas, que ainda são pequenas, vão levar adiante."

No município que neste ano cultivou 3,3 mil hectares, um quarto da produção de todo o Estado, foram colhidas 54 mil toneladas de bergamotas em 2023. Um potencial que é estimulado pelo governo local, com aportes para estoque, terraplenagem e equipamentos para abertura de açudes. Investimentos que Viegas não abre mão na sua propriedade. "Fizemos um açude em 2019, adquirimos maquinário e, posso dizer, saímos fortalecidos depois de três anos de estiagem no Estado. De uma perda que ficaria em torno de 40% da produção, conseguimos ter crescimento de 15%. Com o aumento da capacidade hídrica, agora avançando, tenho aumentado a produtividade das plantas", explica o produtor.

A liderança no mercado das frutas também é observada perto dali, em Bom Princípio. Em um universo de 143 produtores, o município cultivou 1,2 milhão de plantas de morangos neste ano, 15% acima de 2022.





Municípios que se destacam na produção de bergamotas

• Montenegro • Pareci Novo • São José do Sul • Harmonia • Veranópolis



Outros cultivos importantes na região