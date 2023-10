Presidente do CIC Bento destaca potencial de feiras para alavancar negócios e turismo

oportunidade de negócios quarto evento do Mapa Econômico do RS A potencialização do que já se apresenta comoesteve entre os destaques nas apresentações do painel do, no final da tarde de terça-feira (24), em Caxias do Sul. A região da Serra Gaúcha já é palco para grandes feiras, como a Expobento, Mercopar, Fimma, Festuris, mas este potencial tem sido explorado ao máximo ou está aí uma oportunidade de crescimento regional?

o desenvolvimento econômico das regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e Caí "As feiras são grandes propulsoras de negócios, mas hoje enfrentamos limitações de infraestrutura para as feiras. Temos uma oportunidade incrível de investir neste setor, com melhorias dos espaços, garantindo que sejam modernos, amplos e no padrão para grandes eventos mundiais. Potencial para isso, a região tem", apontou a presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), de Bento Gonçalves, Marijane Paese, que foi uma das painelistas do evento que debateu

E a partir dos grandes eventos, a conexão com a estrutura que já há no turismo local é o próximo passo.

"Promover o turismo de negócios plenamente, com a atração de investimentos a partir das feiras bem estruturadas, e a permanência deste visitante por mais tempo na região vivenciando os potenciais que já temos, são ações que promovem desenvolvimento a todos os setores produtivos e nos unem como região", diz Marijane.

Bento Gonçalves tem o segundo maior PIB entre as regiões da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias e os Vales do Caí e Paranhana, com uma média de 1 CNPJ a cada 30 habitantes. Com as grandes feiras e eventos, especialmente no setor moveleiro, e as vinícolas e o Vale do Vinhedos, é um dos principais destinos turísticos gaúchos. A cidade conta com uma rede de 52 hotéis.