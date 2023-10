"A inovação real é poderosíssima", diz CEO da Randoncorp

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul "Quem pensa que as mudanças climáticas e o movimento da produção industrial em direção ao carbono zero é coisa para daqui a 10 anos, é melhor acordar. Este movimento é muito mais rápido do que se pensa, e já é uma realidade". O alerta foi do CEO da Randoncorp, Sérgio Carvalho, em fala durante o painel, promovido pelo Jornal do Comércio na CIC Caxias do Sul no fim da tarde desta terça-feira (24).

"A inovação e a tecnologia são as únicas formas de evoluir, mas é preciso que seja uma inovação real. A inovação real é poderosíssima para resolver os problemas e apontar soluções sustentáveis e eficientes", define o executivo.

Representante de uma das principais empresas da região e do Brasil, que quadruplicou nos últimos cinco anos, Carvalho lidera hoje uma multinacional. E neste ambiente, no qual as exportações são uma realidade permanente, ele aponta que boa parte do mercado já condiciona as compras justamente às medidas no rumo do carbono zero.

"Quem entender mais rápido essa realidade, vai abocanhar uma parcela do mercado mais rapidamente. É preciso fortalecer e educar também as empresas menores da região para exportar, porque nós temos aqui muita qualidade. É uma oportunidade que está colocada" aponta.

Saíram da Randoncorp, por exemplo, projetos como a pioneira carreta 100% elétrica, que está à frente de modelos como os europeus. Há ainda pesquisas que já servem como referência no mundo nas áreas de nanotecnologia, materiais inteligentes e telemetria avançada.