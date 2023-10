"É absurdo que rodovias entre Porto Alegre e Caxias não estejam duplicadas", diz Mauro Bellini

Pode parecer surreal, mas o segundo maior polo metalmecânico e automotivo do Brasil ainda tem, do portão para fora, dificuldades históricas para levar ao mundo o que produz. É o que encara a Marcopolo, em Caxias do Sul, cada vez que tenta tirar da cidade um dos seus ônibus biarticulados para exportação ou venda em outras regiões do País.

painelistas do quarto evento regional do Mapa Econômico do RS "É preciso desmontar o veículo, e transportá-lo em partes, porque a BR-116 não comporta, em curvas, por exemplo, um veículo deste porte. É um absurdo que entre Caxias do Sul e Porto Alegre, a conexão entre as duas principais regiões econômicas do Estado, o caminho ainda não seja 100% duplicado", relatou o presidente do Conselho de Administração do Banco Moneo e membro do Comitê de Estratégia e Inovação da Marcopolo, Mauro Bellini, que foi um dos

Oportunidades e Desafios para o Desenvolvimento Econômico das Regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias e Vales do Paranhana e Caí O debate ocorreu no final da tarde desta terça (24), na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, abordando "".

As dificuldades logísticas foram um dos principais desafios apontados pelos participantes. Entre as bandeiras defendidas por lideranças regionais que estiveram no evento do Mapa Econômico, destacaram-se a duplicação de rodovias que fazem as interligações locais e com outras regiões – algo que começa a evoluir a partir da concessão do conjunto de rodovias estaduais ao consórcio CSG –, a implementação de um terminal rodoferroviário em Vacaria, a aceleração do projeto de um novo porto em Arroio do Sal, no Litoral Norte, e principalmente o novo aeroporto de Caxias do Sul, em Vila Oliva, que deve sair do papel a partir do final deste ano.

"Hoje, por exemplo, 30% das pessoas que chegam ao aeroporto de Porto Alegre vêm para a Serra e as Hortênsias. O novo aeroporto é uma oportunidade de termos uma alternativa não apenas do ponto de vista logístico, mas de atração de novos negócios e de investimentos da economia de toda a região", valoriza Belini. No projeto do novo aeroporto estará contemplada, por exemplo, a melhoria da ligação entre Caxias do Sul e Gramado.