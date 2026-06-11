Ijuí concentra indústrias em diversos segmentos

As indústrias de Ijuí
- 3Tentos: sede em Santa Bárbara do Sul, tem unidade em Ijuí voltada para a fabricação de biodiesel;
- Grupo Camera: sede em Santa Rosa, com uma unidade de produção de glicerina refinada inaugurada em janeiro de 2026 em Ijuí, onde já existe uma usina de biodiesel;
- Hidroenergia: sede em Ijuí, com expansão planejada para os próximos anos e previsão de investimentos na planta que fabrica equipamentos para usinas hidrelétricas
- Grupo Fricke - Balmer: sede em Ijuí, fabrica máquinas de solda de maneira verticalizada e já conquistou gigantes multinacionais