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Publicada em 01 de Junho de 2026 às 00:25

Ijuí concentra indústrias em diversos segmentos

Produção de glicerina refinada e de biocombustíveis figuram entre as atividades desenvolvidas no município do Noroeste Colonial

Produção de glicerina refinada e de biocombustíveis figuram entre as atividades desenvolvidas no município do Noroeste Colonial

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Estão na “capital” do Noroeste Colonial, Ijuí, importantes indústrias nos mais diversos segmentos. Entre elas, empresas voltadas à verticalização da produção agrícola e aquelas que oferecem produtos especializados para abastecer outras fábricas.
Estão na “capital” do Noroeste Colonial, Ijuí, importantes indústrias nos mais diversos segmentos. Entre elas, empresas voltadas à verticalização da produção agrícola e aquelas que oferecem produtos especializados para abastecer outras fábricas.
Entre elas, estão as usinas de produção de biodiesel e glicerina refinada a partir de grãos de soja e canola do Grupo Camera. Assim como uma das unidades da 3Tentos, também focada na fabricação do biocombustível.
Já no ramo B2B, a Hidroenergia oferta equipamentos para usinas hidrelétricas, especialmente as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), e já está planejando uma expansão. A empresa busca ampliar o faturamento em dois dígitos ao ano nos próximos exercícios.
Enquanto isso, o Grupo Fricke - Balmer investe na produção de máquinas de solda, já tendo conquistado gigantes do mercado como Marcopolo, Randoncorp, Kepler Weber e Mercedes-Benz. Recentemente, a BYD entrou na cartela de clientes e a empresa também experimentou apostar no mundo dos carros elétricos a partir da criação de um carregador rápido patenteado para veículos que permite carga total em até 20 minutos.

As indústrias de Ijuí

  • 3Tentos: sede em Santa Bárbara do Sul, tem unidade em Ijuí voltada para a fabricação de biodiesel;
  • Grupo Camera: sede em Santa Rosa, com uma unidade de produção de glicerina refinada inaugurada em janeiro de 2026 em Ijuí, onde já existe uma usina de biodiesel;
  • Hidroenergia: sede em Ijuí, com expansão planejada para os próximos anos e previsão de investimentos na planta que fabrica equipamentos para usinas hidrelétricas
  • Grupo Fricke - Balmer: sede em Ijuí, fabrica máquinas de solda de maneira verticalizada e já conquistou gigantes multinacionais
 

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