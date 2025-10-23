3tentos aposta na produção de biodiesel com canola em Ijuí

O avanço na verticalização da produção rural é uma realidade em cada uma das microrregiões consideradas neste capítulo do Mapa Econômico. E vai além da soja. Em Ijuí, no Noroeste Colonial, a 3tentos inova na sua planta de produção de biodiesel. Além do processamento da soja, que também é realizado pela empresa em Cruz Alta, a planta industrial do Noroeste também será capaz de gerar combustível a partir da canola já no final deste ano. A projeção da 3tentos é fechar o ano saltando da atual capacidade de produzir 850 mil litros para 1,5 milhão de litros de biodiesel por dia entre as duas indústrias gaúchas.

“A nossa aposta na canola, como uma cultura de inverno viável, tem como objetivo rentabilizar os produtores e garantir um produto mais eficiente. A canola tem o dobro da capacidade de geração de óleo por grão em relação à soja”, explica o diretor de operações da empresa, João Marcelo Dumoncel.

Já neste ano, a 3tentos fomentou 50 mil hectares de canola no Estado. Uma oportunidade que aumenta o estímulo aos produtores para uma mudança - e ainda maior fortalecimento deste recorte do Rio Grande do Sul - no campo, com a consolidação de uma segunda safra, que já é realidade no restante do Brasil. Aqui, enquanto são plantados em torno de 9 milhões de hectares no verão, no inverno, a área plantada representa um terço disso.

A chegada de um novo potencial comprador para o grão de inverno, com uma atividade de maior valor agregado como o biodiesel, atrai a atenção da Coopatrigo, de São Luiz Gonzaga. A cooperativa foi pioneira no cultivo da canola. Há mais de dez anos o cultivo do grão é estimulado e financiado pela cooperativa, com o fornecimento de sementes, fertilizantes e assistência técnica - além da garantia de mercado. Hoje, o município das Missões é líder na produção de canola, e também de trigo, no Rio Grande do Sul.

"O produtor tinha receio, mas é uma cultura em crescimento para se firmar como uma lavoura de inverno rentável, e com a confirmação de mais uma indústria com potencial de alta demanda na região para a moagem, junto com a soja, aumenta a segurança e amplia as opções para o produtor. É diferente do trigo, que sofre com muita variação e ainda não tem avanço na indústria", explica o presidente da Coopatrigo, Paulo Pires. Com 12 mil associados em 18 municípios, a cooperativa responde por 35 mil do total de 200 mil hectares plantados de canola na última safra.

Um projeto que iniciou a partir de uma parceria com a Celena Alimentos, indústria de Giruá, também nas Missões, que produz óleo de cozinha a partir dos grãos e, assim como a 3tentos, avança na verticalização rural da região. Investe neste ano na ampliação da sua capacidade de receber canola na planta industrial gaúcha para produzir óleo e também farelo de canola. Conforme a Celena, o eixo noroeste gaúcho já é o seu maior polo produtor de canola no País.