Ijuí receberá evento Mapa Econômico do RS na quinta-feira, 28 de maio

Lideranças regionais vão discutir os desafios e as oportunidades para essa parte do Rio Grande do Sul. Ijuí, cidade do Noroeste Colonial, sediará o encontro que vai tratar das 11 microrregiões que compõem a área setentrional do Rio Grande do Sul: Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Celeiro, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Produção, Alto da Serra do Botucaraí, Rio da Várzea e Alto Jacuí;
O econtro acontecerá na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Ijuí (rua Albino Brendler, 864 - Centro), a partir das 17h de quinta-feira.
Os painelistas desta edição são o presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí, Douglas Prestes Uggeri; o diretor industrial e de produto da Kepler Weber, Fabiano Schneider; e o diretor-executivo do Costana Frontier Resort, Vando Knob Hartmann. A mediação do painel é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, que também apresentará um resumo do trabalho do Mapa Econômico do RS.
A cada ano, o JC promove encontros nas cinco macrorregiões do Estado, debate o desenvolvimento e produz conteúdo destacando avanços, conquistas e os desafios que moldam o presente e o futuro do Rio Grande do Sul.
Formular indicadores da economia gaúcha é o papel do Mapa Econômico, um projeto que surgiu em 2023 para apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. Para tanto, trabalha com jornalismo de dados, entrevistas, informações do poder público e entidades empresariais, além de ouvir in loco as lideranças de cada região.
Conforme o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero
, a iniciativa está em linha com o propósito da publicação. "Desde a sua fundação em 1933, o Jornal do Comércio tem como objetivo trazer informações exclusivas e estratégicas aos negócios, permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha
e suas cadeias produtivas", afirma.
A inscrição para o evento em Ijuí é gratuita, com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla neste link
. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br
.
Quatro anos de dados sobre a economia do Rio Grande do Sul
Os dados do Mapa Econômico do RS serão apresentados pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling
, que também mediará o painel com representantes da economia da região. "Em 2026, seguiremos aprofundando a discussão sobre a economia do Rio Grande do Sul em cada região, buscando identificar avanços – materializados em oportunidades que saíram do papel – bem como monitorar desafios em cada parte do Estado. Além disso, nossa equipe de profissionais focada em jornalismo de dados buscará mapear novos indicadores da economia gaúcha
", explica Kolling.
Um dos destaques do projeto é a diversificação dos debates e, por isso, a cada ano são escolhidas novas cidades-sede dos encontros. No caso da Macrorregião Norte, as edições anteriores foram realizadas em Passo Fundo (2023), Erechim (2024) e Cruz Alta (2025). Agora, é a vez de Ijuí.
Esse será o quarto dos cinco eventos previstos para 2026 do Mapa Econômico do RS (o projeto já passou neste ano por Veranópolis, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento e agora vai a Ijuí). O último painel desta temporada será em junho em Porto Alegre.
Serviço
Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 – Edição Ijuí
Local: ACI Ijuí (Rua Albino Brendler, 864 - Centro)
Data: 28 de maio, quinta-feira, às 17h
Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.