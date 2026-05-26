Ijuí receberá evento Mapa Econômico do RS na quinta-feira, 28 de maio

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Macrorregião Norte do Estado A quarta temporada do, projeto do Jornal do Comércio, terá um novo encontro nesta quinta-feira, dia 28 de maio, em Ijuí, para debater o desenvolvimento da

Lideranças regionais vão discutir os desafios e as oportunidades para essa parte do Rio Grande do Sul. Ijuí, cidade do Noroeste Colonial, sediará o encontro que vai tratar das 11 microrregiões que compõem a área setentrional do Rio Grande do Sul: Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Celeiro, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Produção, Alto da Serra do Botucaraí, Rio da Várzea e Alto Jacuí;

O econtro acontecerá na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Ijuí (rua Albino Brendler, 864 - Centro), a partir das 17h de quinta-feira.

Os painelistas desta edição são o presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí, Douglas Prestes Uggeri; o diretor industrial e de produto da Kepler Weber, Fabiano Schneider; e o diretor-executivo do Costana Frontier Resort, Vando Knob Hartmann. A mediação do painel é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, que também apresentará um resumo do trabalho do Mapa Econômico do RS.

A cada ano, o JC promove encontros nas cinco macrorregiões do Estado, debate o desenvolvimento e produz conteúdo destacando avanços, conquistas e os desafios que moldam o presente e o futuro do Rio Grande do Sul.

Formular indicadores da economia gaúcha é o papel do Mapa Econômico, um projeto que surgiu em 2023 para apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. Para tanto, trabalha com jornalismo de dados, entrevistas, informações do poder público e entidades empresariais, além de ouvir in loco as lideranças de cada região.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma. Conforme o, a iniciativa está em linha com o propósito da publicação. "Desde a sua fundação em 1933, o Jornal do Comércio tem como objetivo trazer informações exclusivas e estratégicas aos negócios, permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. Ee suas cadeias produtivas", afirma.

neste link A inscrição para o evento em Ijuí é gratuita, com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br

Quatro anos de dados sobre a economia do Rio Grande do Sul

dados do Mapa Econômico do RS serão apresentados pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling nossa equipe de profissionais focada em jornalismo de dados buscará mapear novos indicadores da economia gaúcha", explica Kolling. Os, que também mediará o painel com representantes da economia da região. "Em 2026, seguiremos aprofundando a discussão sobre a economia do Rio Grande do Sul em cada região, buscando identificar avanços – materializados em oportunidades que saíram do papel – bem como monitorar desafios em cada parte do Estado. Além disso,", explica Kolling.

Um dos destaques do projeto é a diversificação dos debates e, por isso, a cada ano são escolhidas novas cidades-sede dos encontros. No caso da Macrorregião Norte, as edições anteriores foram realizadas em Passo Fundo (2023), Erechim (2024) e Cruz Alta (2025). Agora, é a vez de Ijuí.

Esse será o quarto dos cinco eventos previstos para 2026 do Mapa Econômico do RS (o projeto já passou neste ano por Veranópolis, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento e agora vai a Ijuí). O último painel desta temporada será em junho em Porto Alegre.

Serviço

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 – Edição Ijuí

Local: ACI Ijuí (Rua Albino Brendler, 864 - Centro)

Data: 28 de maio, quinta-feira, às 17h

Inscrições: Sympla - https://tinyurl.com/MapaNorte Sympla -

Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.