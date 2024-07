Emissões atmosféricas da Região Norte do RS são proporcionalmente menores

O estímulo ao manejo correto, o plantio direto, a cobertura do solo e a rotação de culturas, ao invés da monocultura, representam não só a garantia de sustentabilidade para a atividade agrícola, mas também a possibilidade de evitar o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. Entre o Norte e o Noroeste do Estado, estão concentrados 21% do PIB gaúcho – a segunda região em importância nesse cenário. Os 221 municípios retratados neste Mapa Econômico, segundo o levantamento do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), de 2022, respondem por 18,8% das emissões de gases causadores do efeito estufa no Estado.

Não são as regiões de maior contribuição para este índice preocupante, mas, pela predominância das atividades no campo – e pelo avanço de medidas sustentáveis –, aquelas que mais podem contribuir para a remoção ou retenção do carbono no solo. Hoje, porém, a região só neutraliza 11,1% das suas emissões. Abaixo dos 14,1% quando se consideram todos os municípios do Estado.

Passo Fundo, o município de maior volume de emissões de gases causadores do efeito estufa dessa parte do Estado – e 556º no Brasil –, em 2022 neutralizava só 4,5% das suas emissões. O segundo município com maior índice de emissões é Santo Antônio das Missões, no entanto, é somente o 891º no Brasil. Isso porque é justamente na região das Missões que ações como a irrigação mais se disseminam, preservando o solo e evitando o avanço da lavoura, por exemplo, sobre áreas de vegetação secundária. Santo Antônio das Missões, conforme o levantamento do SEEG, é o município com maior volume de retenção de carbono no solo. Entre os cinco principais municípios neste quadro positivo, três são das Missões.

Pensando na importância de ações que ao mesmo tempo garantam produtividade e tornem mais limpa a produção rural gaúcha, a 3tentos, uma das maiores empresas do setor no Estado, com faturamento superior a R$ 8 bilhões no último ano, desenvolve desde 2022 o programa Selo Carbono, em conjunto com o programa Produzir+. De um lado, a empresa assessora os produtores na melhoria das práticas no campo, de outro, atesta em relatórios o avanço em direção à neutralização de carbono e, futuramente, em um posicionamento do Estado no mercado de carbono.

“Mesmo que ainda não represente um ganho econômico real, com o mercado de carbono, por exemplo, o produtor percebe que as melhorias no manejo e a preservação da vegetação secundária ajudam no microclima da região, combatem pragas e reforçam o solo, resultando em maior produtividade. Na prática, conservar o meio ambiente e adotar práticas de manejo mais sustentáveis favorece a todo o sistema produtivo”, explica a coordenadora do programa Selo Carbono e gerente de sustentabilidade da 3tentos, Márcia Bisol.