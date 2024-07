Agricultura de precisão é antídoto contra extremos do clima no Norte do RS

Imagine um banco de sangue no qual todos os dados das amostras formam uma espécie de mapa para diagnosticar problemas e apontar soluções que gerem rentabilidade e produtividade. Na empresa AgroPrecision, em Cruz Alta, o banco de dados coletado nos últimos anos, a partir de 125 mil amostras de solo, já chega a 400 mil hectares das lavouras gaúchas.

“Com uma repetição cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, torna-se muito mais importante este serviço de precisão na agricultura. Fazemos mapeamentos, coletas e análise da fertilidade permanente do solo. Isso porque as recomendações que serviam, por exemplo, há 10, 15 anos, já são diferentes hoje nas mesmas localidades. Em uma situação como a que vivemos neste ano, mesmo em áreas não inundadas, o volume de chuva acabou levando boa parte dos nutrientes do solo, e isso exigirá um reequilíbrio detalhado. Em situações de estiagem, a preocupação é em entendermos quanto a planta carrega de nutrientes ou deixa no solo”, explica o engenheiro agrônomo Rodrigo Rossato.

Ele lembra, por exemplo, que hoje as cultivares de soja têm ciclos de amadurecimento mais curto e os solos podem ser mais férteis. O desafio é garantir a eficiência plena na produção.

Nascido em Fortaleza dos Valos e formado pela UFSM, há 19 anos ele criou a AgroPrecision em Cruz Alta, no Alto Jacuí. Uma escolha estratégica. Cruz Alta tem o quarto maior PIB e o segundo maior VAB Agrícola do Norte do Estado. No berço do plantio da soja no Rio Grande do Sul, com produtores vacinados pela sequência de secas e de chuva em excesso, os investimentos – e por consequência a oportunidade para empresas como a de Rossato – no período pré-safra, com itens como o solo, as sementes e a fertilização, tornam-se obrigatórios. Um verdadeiro tema de casa.

A evolução tecnológica permite que hoje os especialistas na precisão tenham avançado, em menos de uma década, de uma média de cinco amostras, com 110 fatores de análise, em uma área de 100 hectares, para, nesta mesma área, obterem hoje 50 amostras, com 1.100 fatores de avaliação da fertilidade daquele terreno.

“Quanto mais informação, mais assertiva vai ser a lavoura. Tanto do ponto de vista da produtividade quanto da rentabilidade para o produtor. Por exemplo, 30% do desembolso em uma safra é com fertilizantes corretivos. Portanto, é muito caro. A nossa tarefa é gerar informações de qualidade para o produtor investir corretamente e com eficiência”, detalha o engenheiro agrônomo.

No período de escassez, os municípios do Norte e Noroeste perderam espaço no ranking de maiores áreas ou maior produtividade nas suas lavouras de soja. Agora, menos afetados pelos danos das cheias de maio, a colheita do grão que é o carro-chefe do agro gaúcho foi também menos afetada. O universo total da soja colhida no Rio Grande do Sul gira em torno de 20 milhões de toneladas nesta safra 2023/24.

“Os resultados estão se mostrando melhores do que os da grande safra de 2021 nessa parte do Estado. O Rio Grande do Sul, já está comprovado, é o Estado que mais sofre com as catástrofes climáticas. Foram justamente os esforços para empreender alta tecnologia e conhecimento no manejo correto do solo que jogaram a produtividade desta região, neste contexto, para cima. É uma conjunção entre resiliência e consciência na agricultura”, explica o diretor executivo da Fecoagro, Sérgio Feltraco.

Na avaliação do dirigente, o produtor não vai deixar de plantar soja mais ao sul do Estado, nas regiões do bioma Pampa, que na última década tiveram as lavouras multiplicadas, mas a tendência é de que o enfoque lá repita o que o produtor já aprendeu, pelos desafios climáticos, na parte Norte do Estado. Desde os esforços com o conhecimento da fertilidade do solo, à rotação de culturas e cobertura do solo.