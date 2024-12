População em cidades do litoral gaúcho tem forte crescimento

"Já temos trabalhadores envolvidos no projeto de licenciamento do porto hospedados ou morando aqui no Litoral. É um movimento que já se iniciou", aponta a secretária municipal de Administração de Tramandaí, Patrícia Beck.

E se, ao pensar no aquecimento do mercado da construção no Litoral, a primeira imagem é a dos condomínios voltados às praias, o plano de Tramandaí é ordenar também, e arrebatar, investimentos para a construção de empreendimentos mais populares , justamente para receber os trabalhadores do novo porto de Arroio do Sal e das indústrias atraídas para a região.

Conforme o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do RS (Sinduscon-RS), o Litoral Norte teve o segundo maior Valor Geral de Vendas (VGV) acumulado nos seis primeiros meses do ano entre as regiões do Estado, ultrapassando R$ 3 bilhões. Valor só superado pela Capital e entorno, com R$ 4 bilhões em VGV.

Um dos reflexos da mudança tem sido o aumento no volume de solicitações de licenciamento para construir no município . Até agosto, Tramandaí, Torres, Xangri-Lá e Capão da Canoa haviam licenciado 1.360 projetos para construções na região. Representa quase 20% do total de licenciamentos e alvarás emitidos desde 2019 no Litoral.

A situação teve início com a corrida às praias na pandemia. Agora, em maio, Tramandaí cadastrou 13 mil pessoas acolhidas durante as cheias. Deste volume, 3 mil ficaram por lá.

No Censo de 2022, o mais recente, Tramandaí chegou a 54,3 mil habitantes , com um crescimento de 30% da população em relação a 2010 - acima do crescimento regional, de 25%. No Litoral, está atrás somente de Capão da Canoa.

Porto em Arroio do Sal deve dar novo impulso ao Litoral Norte

Com investimento previsto de R$ 1,3 bilhão, a ser desembolsado pela concessionária, o Porto Meridional de Arroio do Sal começa a sair do papel. O contrato junto ao governo federal, que autoriza a construção da nova estrutura portuária na altura da praia de Rondinha já está assinado. Os empreendedores preveem finalizar antes do final do ano os últimos levantamentos de campo para que o Ibama possa conceder a licença ambiental e realizar as audiências públicas.

A perspectiva dos empreendedores é, no primeiro semestre de 2025, ter obtido a licença prévia. Depois, com a licença de instalação, a previsão é de até 30 meses para a entrega das obras da primeira fase do novo porto. "Temos uma ideia de ter o Porto Meridional operando em 2028. Já há conversas adiantadas com interessados em operar os futuros terminais", aponta o diretor jurídico da Porto Meridional, André Busnello.

A partir da segunda fase, quando os futuros operadores do porto devem aportar recursos, a perspectiva é de que o empreendimento atraia até R$ 6 bilhões em investimentos. A estimativa é de que o porto tenha capacidade para movimentar 53 milhões de toneladas de carga por ano, sendo 20 milhões em contêineres.

Segundo Busnello, o início das obras, que pode acontecer ainda em 2025, será dentro da água, com a estruturação do porto, desde dragagem inicial, preparação de molhes e construção dos berços para atracação. A empresa tem autorização para operar 10 berços, incluindo para embarcações de passageiros e cruzeiros.

"A partir da dragagem inicial, também teremos determinada a área para aterro e estruturação da retroárea portuária. O projeto pode contemplar ainda uma ponte sobre a Lagoa Itapeva, como forma de mitigar os impactos dos transportes de materiais", aponta o diretor.

Somente na etapa de instalação são previstos até 2 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. O projeto, capitaneado por empresários da Serra interessados em um canal alternativo ao Porto de Rio Grande para escoar a produção, deve modificar o perfil da economia no Litoral e também despertar o interesse de quem já produz por lá.

É o caso da Irani Papel e Embalagem que, em Balneário Pinhal, mantém a sua unidade de produção de breu e terebintina, obtidos a partir da industrialização da resina de goma extraída dos pinus elliotti, que desde o final da década de 1960 formam a paisagem da vegetação da região litorânea. Mensalmente, a Irani processa 13,5 mil toneladas dos dois produtos. O problema atual está na logística a partir dali.

Por meio de nota, o diretor de Papel e Florestas da empresa, Henrique Zugman, admite que um novo canal para escoamento é muito bem vindo, mas pondera que será preciso que o novo porto, por exemplo, garanta disponibilidade de embarcações para este tipo de exportação e que a região do Litoral Norte tenha infraestrutura, com terminais e despachantes aduaneiros.

É que a empresa é hoje a sexta maior exportadora de breu e terebintina no Brasil. Da produção de Balneário Pinhal, 89% tem a exportação como destino. Nos primeiros nove meses deste ano, o negócio movimentou US$ 10 milhões em vendas ao exterior - 100% das exportações de Balneário Pinhal -, no entanto, tudo foi escoado além dos limites do RS, entre os portos de Itajaí e Itapoá, em Santa Catarina. Um movimento que empresas da Serra, dos Vales e do Norte gaúcho também têm adotado em algumas operações.