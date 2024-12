Obras contra cheias vão movimentar a indústria pesada no Rio Grande do Sul

De acordo com o Sinduscon-RS, em setembro havia 304 empreendimentos em obras, entre 2,4 mil imóveis, somente em Porto Alegre. Em seu mais recente levantamento, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) projeta crescimento de 3% do setor em nível nacional. Entre os motivos para o otimismo, a entidade lista o início das obras de reconstrução do Rio Grande do Sul.

Na região, há R$ 6,5 bilhões a serem investidos em sistemas de contenção regionais entre as bacias hidrográficas dos rios dos Sinos, Gravataí, Jacuí e no sistema de drenagem e bombeamentos internos de Porto Alegre. Há uma lista de 10 projetos incluídos no Novo PAC após a cheia. Pelo menos três deles estão nas fases preliminares de estudos, projetos e de impacto ambiental. A projeção é de que as obras se estendam por pelo menos cinco anos, com investimentos que vão alimentar a indústria da construção.

Já há, no entanto, muita máquina nas ruas. Em Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Guaíba, os governos municipais anteciparam-se aos possíveis repasses federais e investem, ao menos, na recomposição dos diques e estruturas de proteção, que movimentam pelo menos R$ 100 milhões em obras.

Entre as obras já em execução está a recomposição, e aumento na altura, do dique da Fiergs, na Zona Norte da Capital. A sede da principal entidade empresarial gaúcha foi inundada em maio. Próximo dali, às margens da freeway, a moderna sede da Fecomércio ficou ilhada. Símbolos do que o evento extremo provocou na Região Metropolitana.

"A grande lição que fica é a necessidade dos governos investirem realmente em infraestrutura, prevenção e proteção. Na Fiergs, fizemos alterações estruturais a partir deste episódio, que surpreendeu a todos. E como entidade, além de pressionar por soluções, também somos agentes dessa reconstrução", diz o presidente da Fiergs, Claudio Bier.