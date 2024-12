Avanço do saneamento reduz emissões de gases no RS

Uma frente no setor da construção pesada tem alta demanda por concreto e relação íntima com planos de desenvolvimento, tanto na Região Metropolitana quanto no Litoral. As obras de saneamento, que já avançavam antes da cheia, agora têm uma forte retomada. Conforme a Aegea/Corsan, são investidos R$ 160 milhões em obras de saneamento entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte neste ano. Em 2023, foram outros R$ 137 milhões. Essencialmente, são projetos que ampliam o alcance das redes coletoras e do tratamento de esgoto.

Já foram concluídas neste ano, por exemplo, obras em reservatórios e em estações de bombeamento e de tratamento entre Eldorado do Sul, Cachoeirinha e Viamão. Há, no entanto, 26 projetos em andamento entre 14 municípios das duas regiões.

O peso do setor de saneamento para a construção impacta não somente em obras de redes, galerias ou reservatórios. Tem reflexos no setor imobiliário, devido à melhor infraestrutura.

Entre as três regiões retratadas neste capítulo do Mapa Econômico do RS, o Litoral Norte é a que mais captura ou neutraliza as emissões de gases de efeito estufa. Conforme o Sistema de Estimativa de Emissão de Gases (SEEG), do Observatório do Clima, enquanto a média do Estado era de 14,1% em 2022, no Litoral, este índice chegou a 21%. Para que se tenha uma ideia, o Vale do Sinos neutraliza apenas 1,3% do volume de gases emitidos. A tendência é que a região das praias se torne ainda mais limpa e valorizada no futuro.

É que, conforme o levantamento do SEEG, o grande vilão entre as 2,5 Mt de gases emitidos no Litoral é justamente a falta de saneamento básico, com a decomposição do esgoto sanitário sem tratamento. Em Imbé, as emissões por falta de saneamento aumentaram 32% entre 2016 e 2022. Em Xangri-Lá, o salto entre 2018 e 2022 foi de 130%. Em média, entre Tramandaí, Torres, Capão da Canoa, Imbé e Xangri-Lá, o saneamento responde por 30% das emissões. Os cinco municípios, em média, neutralizam só 5% do que emitem.

O avanço da construção civil, mesmo que represente maior adensamento populacional, pode ser um aliado para a redução dos efeitos do aquecimento, justamente porque o principal alicerce deste avanço está nas obras de saneamento. A Aegea/Corsan já iniciou o seu plano de investimentos de R$ 550 milhões na região até 2033 para a expansão dos serviços de abastecimento e tratamento de água, sendo R$ 84 milhões neste ano. As obras já garantiram quase 1,8 mil novas ligações à rede de esgoto em Torres, município que menos neutraliza seus gases.